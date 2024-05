Jorginho, la grosse arnaque

La star des Gunners Jorginho fait l'objet d'intenses spéculations en raison de l'expiration de son contrat à l'Emirates.

Jorginho a été associé à un transfert à la Juventus, car il serait ouvert à un retour en Serie A, mais il semble peu probable qu'un tel deal se concrétise cet été. La presse anglaise a révélé en septembre que Mikel Arteta envisageait de garder Jorginho jusqu'en 2025 au moins, ce qui a été confirmé par Fabrizio Romano et David Ornstein de The Athletic.

Le milieu devrait signer un nouveau contrat avec Arsenal, mais l'Italien n'aurait manifestement pas refusé une offre lucrative de l'Arabie saoudite. L'émission de télévision italienne Le Iene a récemment mené une expérience sur des footballeurs italiens qui ont reçu une offre massive - mais fausse - de 30 millions d'euros par an de la part de la Pro League saoudienne.

Un faux salaire de 30M€

Jorginho s'est montré ouvert à l'idée, comme la grande majorité des footballeurs confrontés à cette offre mirobolante. Il a été révélé que 88 % des 50 joueurs contactés auraient accepté l'offre. L'expérience a été menée auprès de stars de la Serie A et de joueurs italiens célèbres à l'étranger. Lorenzo Pellegrini (Roma) et Federico Bernadeschi (ex-Juventus), qui joue actuellement en MLS pour le Toronto FC, font partie des 12 % de joueurs qui ont décliné l'offre.

Seuls quatre joueurs ont accepté que leurs réponses positives à la fausse offre soient publiées. Jorginho est l'un d'entre eux ; la star d'Arsenal a déclaré : "Si vous avez une offre concrète de la part de quelqu'un, je suis toujours prêt à entendre ce qu'il y a. Des demandes ou des intérêts. Si quelque chose de concret me parvient, je suis toujours prêt à l'accepter sans problème". Un salaire de 30 millions d'euros par an ? Oui, vous pouvez contacter mon agent".

L'ancien attaquant de Man City et de Liverpool, Mario Balotelli, a répondu : "Je pourrais aussi aller là-bas, oui, cela dépend évidemment de ce qu'ils offrent. Nous avons besoin de nous asseoir, de nous rencontrer et de faire les choses un peu plus formellement pour comprendre les choses. Un salaire de 30 millions d'euros par an ? C'est très bien."