Jorginho fait un appel du pied à Guardiola

Jorginho, l'excellent milieu de terrain de Chelsea, a avoué qu'il "rêve" de jouer sous les ordres de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City.

Jorginho aurait pu jouer pour City

L'Espagnol est considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, ayant remporté trois titres de Premier League, deux C1 et plusieurs autres trophées. Jorginho, qui a été désigné joueur européen de l’année en 2021, s'épanouit actuellement avec Thomas Tuchel à Chelsea mais il se verrait bien jouer sous la coupe du Catalan ne lui déplairait pas. Cela fait même partie des souhaits les plus chers.

L'Italien a rejoint Chelsea en provenance de Naples à l'été 2018, mais à la base il pensait signer avec un autre cador anglais. "Je n'étais pas censé venir à Chelsea", a déclaré Jorginho au YouTuber brésilien Ale Oliveira. "J'étais censé être arrivé dans un autre club. Un autre club anglais ».

« Et puis ça s'est passé comme ça s'est passé et je suis arrivé à Chelsea. Donc avec Chelsea, tout s'est passé très vite. Quand j'ai vu leur offre, j'étais déjà à Londres et j'ai dit : " Allons-y ! " », a poursuivi l’ex-napolitain.

Jorginho rêve d’évoluer sous la houlette de Guardiola

Lorsqu’il lui a été demandé par la suite s’il rêvait de jouer sous les ordres de Guardiola, Jorginho a répondu : "Oui, c'est le cas. Je ne sais pas si cela se produira. Mais oui, c'est une référence. Quand j'étais enfant, je regardais son Barcelone tout gagner avec Ronaldinho, Xavi, Iniesta".

Il est quand même peu probable que Chelsea vende Jorginho à Man City l'un de ses plus grands rivaux nationaux, surtout qu’il s’agit de l’un de ses meilleurs éléments.

Le palmarès de l’international azzurro comprend l'Europa League, la Supercoupe, la Coupe du monde des clubs, l'Euro 2020 et la Coppa Italia.