Jorginho et Thiago Silva chambrent Phil Foden

Vainqueur de l’Euro avec l’Italie, Jorginho a fait son retour à Chelsea avec la fameuse coupe blonde de Foden, qui a fait fureur durant l'Euro.

L’arroseur arrosé. C’est de cette manière que l’on pourrait voir l’arrivée de Jorginho au centre d’entraînement de Chelsea, vendredi. Après quelques semaines de vacances bien méritées suite au succès de l’Italie à l’Euro 2020, le milieu de terrain a fait son retour chez les Blues.

Pour marquer le coup et chambrer un peu ses coéquipiers anglais, Jorginho est arrivé avec une nouvelle coupe de cheveux. Avec sa chevelure blonde, l'ancien du Napoli a voulu faire un clin d’oeil à Phil Foden. Le joueur de Manchester City avait défrayé la chronique avant l’Euro 2020 avec une couleur blonde platine, en hommage à Paul Gascoigne.

Cette teinture avait fait des émules au sein même des Three Lions et le Citizen avait annoncé que tous ses coéquipiers se feraient la même couleur en cas de victoire finale à Wembley.

Le pari n’est pas passé loin d’être tenu avec cette finale de l’Euro 2020 qui s’est jouée lors de la séance des tirs au but mais qui a finalement vu l’Italie gâcher la fête anglaise prévue du côté de Londres.

Jorginho n’a donc pas oublié ce pari réalisé par les Anglais et a voulu rendre la pareille à Foden à sa manière. Une Ligue des Champions, un Euro gagné et peut-être un Ballon d’Or ? L’année 2021 aura été celle du succès pour Jorginho et d’un changement de dimension et de choix capillaire.

Il n’a d’ailleurs pas été le seul à suivre cette mode puisqu'il a embarqué dans son chambrage Thiago Silva, qui a lui aussi fait son retour au centre d’entraînement de Chelsea avec la même couleur.