Le milieu de terrain international italien, Jorginho, a été élu ce jeudi en tant que meilleur joueur de la saison en Europe.

En marge de la cérémonie du tirage au sort de la Ligue des Champions, qui s’est déroulée ce jeudi à Istanbul, l’UEFA a procédé à l’élection du meilleur joueur de la saison dernière dans ses différentes compétitions. Ce prix est revenu à Jorginho, le sociétaire de Chelsea.

Le milieu international italien a été l’un des grands artisans du sacre européen des Blues. Véritable taulier de la formation londonienne, il a démontré qu’on peut atteindre les sommets sans forcément aligner les buts et les passes décisives. Aux yeux de Thomas Tuchel, il est en tous cas un élément incontournable.

N'Golo Kanté également primé

Pour ce prix, Jorginho a été préféré à son coéquipier en club N’Golo Kanté et au milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne. Un bel accomplissement, et qui en dit un peu plus sur la trace qu’il a laissée durant cette saison. En cette année 2020, il continue à cumuler les récompenses de tous genres, vu qu'il a aussi sacré champion d'Europe avec la Squadra Azzurra en juillet.

Au palmarès, Jorginho succède au Polonais Robert Lewandowski, sacré l’année dernière après le triomphe de Bayern Munich. Il est aussi le premier italien à recevoir ce prix.

Jorginho n’a pas été le seul joueur de Chelsea été primé sur le plan individuel durant cette soirée. C’est aussi le cas d’Edouard Mendy, désigné meilleur gardien de but. N’Golo Kanté, pour sa part, a été primé comme meilleur milieu de terrain des compétitions continentales. Une première pour lui. Thomas Tuchel, lui, a été choisi comme meilleur coach.

A noter qu'Erling Haaland et Ruben Dias complètent le tableau des joueurs primés. Le premier est élu meilleur attaquant, après son titre du meilleur réalisateur de l'épreuve, et le second comme meilleur défenseur malgré la défaite de Manchester City en finale.