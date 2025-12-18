Jordanie - Maroc : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est l'apothéose d'une année faste ou le début d'une surprise historique. Ce jeudi à 17h00, dans le majestueux Stade de Lusail (théâtre de la finale du Mondial 2022), le Maroc affronte la Jordanie en finale de la Coupe Arabe de la FIFA 2025. Pour les Lions de l'Atlas, l'enjeu dépasse ce simple trophée : après avoir remporté le Mondial U20 et à l'aube d'une CAN à domicile, une victoire validerait l'hégémonie et le sérieux structurel du football marocain. Pour la Jordanie, ce serait un signal fort avant de disputer sa première Coupe du Monde l'été prochain.

Sektioui vs Sellami : L'échiquier marocain

Sur la pelouse, ce sera Maroc contre Jordanie. Mais sur les bancs, c'est un duel 100% marocain qui passionne les observateurs. Tarik Sektioui, en quête de consécration après l'épopée inachevée des JO de Paris (médaille de bronze), fait face à Jamal Sellami. Ce dernier n'est autre que l'architecte du premier sacre du Maroc au CHAN 2018. Le "traitre" bien-aimé connaît par cœur 80% de l'effectif adverse et vient d'éliminer l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. C'est un piège psychologique et tactique immense : Sellami sait exactement comment bloquer la machine qu'il a contribué à construire.

La "Dream Team" marocaine face au bloc jordanien

Le Maroc arrive avec ses certitudes et son armada offensive. Autour du capitaine Mohamed Rabie Hrimat, Sektioui a bâti une véritable "Dream Team" mêlant stars de la Botola et revenants de luxe du Golfe (Hamdallah, Bencharki, Tannane). Après la démonstration face aux Émirats (3-0), la confiance est totale. En face, la Jordanie joue sa toute première finale. Privés de leur star Yazan Al-Naimat blessé, les "Nashama" miseront sur leur solidarité défensive et la science tactique de Sellami pour créer l'exploit et prendre leur revanche sur le 4-0 encaissé en 2021.

Un trophée pour l'histoire

Pour le Maroc, ce titre serait la cerise sur le gâteau d'une stratégie nationale ambitieuse. Gagner ici confirmerait que le Royaume est bien la locomotive du football régional. Pour la Jordanie, soulever la coupe serait un exploit fondateur. Entre la puissance de feu marocaine et la malice tactique de Sellami, Lusail s'apprête à vivre une finale d'échecs passionnante.

Sur quelle chaine suivre le match Jordanie - Maroc

La rencontre entre la Jordanie et le Maroc sera à suivre ce jeudi 18 décembre 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming), mais aussi sur Dubai Sports et Abu Dhabi Sports.

Horaire et lieu du match Jordanie - Maroc

La rencontre entre la Jordanie et le Maroc se tiendra ce jeudi 18 décembre à partir de 17h00 au Stade Lusail Iconic Stadium de Lusail au Qatar.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Jordanie

Pour cette finale, la principale défection concerne la Jordanie, privée de son attaquant vedette Yazan Al-Naimat, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur en quart de finale, avec opération et fin de saison annoncée. Cette absence majeure, déjà fortement commentée, s’ajoute à celle de Musa Al-Taamari, et oblige Jamal Sellami à recomposer son secteur offensif autour d’Ali Olwan et Mahmoud Al-Mardi. Côté marocain, le groupe arrive relativement épargné, même si Tarik Sektioui a dû gérer durant le tournoi quelques pépins musculaires et la montée progressive en régime d’Achraf Bencharki, longtemps annoncé juste physiquement et pressenti pour débuter une nouvelle fois sur le banc en finale.

Infos sur l'équipe du Maroc

Les tendances pour le onze marocain vont clairement vers une reconduction du même onze que face aux Émirats arabes unis en demi-finale, avec Mehdi Benabid dans les buts, la ligne défensive Moussaoui – Saadane – Bouftini – Boulacsout, et un milieu articulé autour de Hrimat en sentinelle, encadré par Anas Bach et Oussama Tannane pour l’organisation. Devant, Sektioui devrait maintenir son trio offensif type Amin Zouhzouh – Karim El Berkaoui – Walid Azaro, El Berkaoui étant confirmé comme principal finisseur et Azaro comme attaquant d’appui et de profondeur, tandis que Bencharki reste l’option de luxe pour dynamiter le dernier tiers en seconde période.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

JOR Derniers matches MAR 0 0 Nul 2 Victoires Jordanie 0 - 4 Maroc

Maroc 2 - 1 Jordanie 1 Buts marqués 6 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

