Joey Barton part en guerre, le nouveau pétage de plombs

Joey Barton a ravivé sa querelle avec Gary Neville, lançant une tirade brutale et étrange contre la légende de Manchester United.

L'ancien milieu de terrain déchu s'est livré à une attaque verbale agressive contre la légende de Manchester United, ciblant la vie privée, la famille et l'image publique de Neville. Cette querelle remonte à la saison dernière, lorsque Barton a été largement critiqué pour avoir comparé les expertes Eni Aluko et Lucy Ward aux tueurs en série Fred et Rose West – des propos que Neville avait publiquement critiqués à l'époque.

Les propos initiaux de Barton ont donné lieu à une réponse officielle d'ITV, qualifiant ses propos de « méprisables et honteux ». Neville a maintenu la condamnation de la chaîne, affirmant que Barton était « allé trop loin ». Cette défense semble avoir fait basculer Barton, ce qui a déclenché sa dernière tirade, affirmant que Neville avait « franchi le seuil » et déclaré la « guerre » à l'ancienne star de Manchester United. L'ancien footballeur, pourtant affligé, a lancé une avalanche d'insultes profondément personnelles à Neville, y compris des anecdotes étranges sur son enfance, son mariage, et même une moquerie sur son prétendu désir d'être anobli.

S'exprimant dans son podcast, Barton a déclaré : « Il a franchi le pas pour moi maintenant. C'est la guerre. Quand il a décidé de s'adresser à ITV avec cette déclaration, c'était comme si, bon, on ne prend plus de gants. J'ai essayé d'être gentil avec toi, parce que je pensais que tu avais de bonnes intentions, mais tu en as rajouté.»

L'article continue ci-dessous

Il a également critiqué l'éducation de Neville sur un ton moqueur : « Je parle du fait que vous dormiez tous dans le même lit quand vous étiez enfants. Toi, Phil, Tracey, Neville et ta mère, vous dormiez tous dans le même lit quand vous étiez enfants. Des tarés ! »

Se moquant du mode de vie et du mariage de Neville, Barton est allé plus loin : « Sa femme ne l’aime pas, je vous l’ai montré sur la vidéo. Elle n’est pas intéressée. Il s’adresse à elle : “OK, 19h30 ? On doit présumer de nos rapports sexuels maintenant, de 19h30 à 19h45. On doit faire l’échauffement maintenant. On jette les cornets dans le jardin ? On se met d’un côté à l’autre.” »

Il s’en est ensuite pris à la prétendue obsession de Neville pour son image publique : « En gros, c’est une aberration. Si vous aviez son disque dur, je parie qu’il regarde du porno, mais avec de la musique de Linkin Park à fond dans ses écouteurs, ou un truc du genre. » Barton s'est même moqué de l'ambition de Neville pour les distinctions officielles, le comparant à David Beckham : « Imaginez comme il était excité quand Sir David [Beckham] a été anobli. Il veut être anobli ensuite. C'est lui le prochain. Attendez de voir le nombre de coups de langue et de lèche-culs qu'il fait maintenant que Sir David l'a obtenu.»

Bien que Neville n'ait pas encore réagi publiquement aux derniers commentaires de Barton, le silence de l'ancien commentateur pourrait être stratégique, car les attaques virent nettement au terrain personnel et inapproprié. Les propos de Barton ont suscité de nouvelles critiques en ligne, beaucoup les qualifiant de dérangés et de misogynes, surtout après ses précédentes attaques contre des commentatrices. Barton a également semblé menacer Neville en disant : « Putain de tarés. Retournez jouer au cricket à Bury. Putain de Nike Air Force One. Si je te vois avec ça, mon gars… Tu vas te faire terroriser. »

Sous l'œil attentif du monde du football, Barton pourrait subir une pression accrue de la part des médias et des instances dirigeantes suite à ses débordements incendiaires répétés. Si le footballeur, reconnu coupable de violences conjugales plus tôt cette année, continue d'exprimer ses opinions via son podcast, ses attaques répétées pourraient entraîner des réactions plus officielles dans un avenir proche, risquant de nuire à ce qui reste de sa crédibilité publique, déjà ternie.