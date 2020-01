Joao Felix prévient Benfica : "J'ai l'intention de revenir un jour"

La jeune star de l'atletico de Madrid et du Portugal est revenu sur ses années à Benfica. Un club marquant, dans lequel il a l'intention de rejouer.

Joao Felix a sans aucun doute été l'une des principales attractions du marché des transferts l'été dernier. Le jeune joueur a quitté son club formateur du Lisbonne pour rejoindre l'Atlético de Madrid contre la somme impressionnante de 126 millions d'euros et les attentes sont nombreuses. En 19 matchs disputés entre la et la , il a commencé au fil des matches a exprimé sa qualité, mais peine encore à pleinement faire étalage de son talent.

Si son aventure dans la capitale espagnole est pour l'heure loin d'être similaire à un long fleuve tranquille, Joao Felix a dévoilé dans un entretien accordé à la chaîne "Benfica Play" que tout n'était pas si rose non plus avec les Champions du .

L'article continue ci-dessous

"Maintenant, je vois à quel point j'étais heureux à Benfica​"

En effet, l'attaquant de la Seleçao reconnaît avoir eu du mal à certains moments durant son séjour chez les pensionnaires du stade de la Luz. Surtout lors du match de quart de finale de la , où il a réussi un triplé retentissant contre l' . Un triplé jugé libérateur.





"Sur le troisième but que j'ai marqué, j'ai pleuré. J'en enlevé tout un poids. Deux jours avant, dans les vestiaires, j'ai entendu des commentaires qui ne me mettaient mal. Je suis allé aux toilettes pour pleurer. Personne ne le savait, mais ensuite j'ai marqué ce triplé et je me suis libéré, j'ai tout donné", admet-il.

Bien qu'il ait quitté Benfica, Joao Felix n'oublie pas ce club qui lui a tant donné, ouvrant la porte à un retour dans le futur. "Maintenant, je vois à quel point j'étais heureux à Benfica. J'ai l'intention de revenir un jour et de laisser mon empreinte sur ce club", a ajouté l'attaquant.