João Felix : "J'ai eu beaucoup d'offres mais l'Atletico était le mieux adapté pour moi"

La pépite de 20 ans a révélé pourquoi il avait décidé de s'installer dans la capitale espagnole dans le cadre d'un énorme transfert l'été dernier.

João Felix a surpris son monde l'été dernier en rejoignant l'Atletico Madrid plutôt que la et les autres courtisans qui étaient intéressés par son profil. L'attaquant portugais a expliqué qu'il avait choisi de partir de à l'Atletico Madrid l'été dernier parce que c'était le club dans lequel il pensait pouvoir le mieux élever son niveau de jeu. Le Portugais de 20 ans a gagné en notoriété la saison dernière alors qu'il a connu une conclusion fulgurante à sa saison, qui l'a vu marquer 11 buts et en mettre huit de plus lors des 16 derniers matchs de son équipe.

En plus de cela, il a réussi un triplé en contre l'Eintracht Frankfurt, qui a suffi à persuader l'Atletico Madrid de payer 126 millions d'euros afin de faire de lui l'héritier et le remplaçant d'Antoine Griezmann, qui a signé pour le lors du mercato estival. L'ancien attaquant de Benfica est ainsi devenu le quatrième joueur le plus cher de l'histoire du football mondial avec son transfert chez les Colchoneros.

"C'est positif"

L'article continue ci-dessous

L'équipe espagnole a doublé de nombreux grands clubs afin de s'attacher les services de la pépite portugaise, qui a révélé que sa décision de déménager à Madrid était alimentée par le désir d'améliorer son jeu : "C'est un rêve pour tout joueur de pouvoir jouer dans l'une des meilleures équipes du monde. L'Atlético est l'une d'elles", a-t-il déclaré à Benfica TV." J'ai eu plusieurs clubs qui me voulaient mais j'ai fini par choisir l'Atletico parce que c'était celui que j'aimais le plus et je pense que cela me donnera les meilleures conditions pour progresser dans ma carrière. Nous travaillons très bien ensemble et c'est positif".

Plus d'équipes

Après une pré-saison très prometteuse, la vie en a été compliquée depuis le début de la saison pour João Félix, avec des statistiques décevantes par rapport à ce qu'il avait précédemment connu au , marquant six buts et délivrant trois passes décisives en 24 apparitions. Cependant, le jeune Portugais, a été gêné par des blessures musculaires cette saison, ce qui peut expliquer sa mauvaise passe et sa saison moyenne.

João Félix vise à garder la tête sur les épaules et refuse de se comparer à certains des grands joueurs que son pays a produits, y compris Cristiano Ronaldo, alors que les Portugais espèrent qu'il prendra un jour le relais pour être le talent exceptionnel de l'équipe nationale : "Je joue juste pour m'amuser", a-t-il déclaré. "Vous n’avez pas à penser que vous allez être le prochain Ronaldo ou que vous allez gagner ceci ou cela. Il suffit de s'amuser et de profiter pleinement du moment".