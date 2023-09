Joao Félix humilié par un ancien de l’Atlético

Un ancien joueur de l’Atlético a mis en exergue une facette égoïste de l’attaquant portugais, Joao Félix.

L'ancien capitaine de l'Atletico Madrid, Diego Godin, s'en est pris à Joao Felix. Même s’il ne l’a pas connu chez les Matelassiers, il l’a critiqué pour son manque d’investissement durant son passage dans la capitale espagnole.

« A l’Atlético, Joao Félix ne pensait qu’à lui-même »

Felix a pris ses marques à Barcelone après avoir quitté l'Atletico en prêt le mois dernier. Un rebond que Godin suit de loin et sans être spécialement heureux pour l’international portugais.

Godin a déclaré : « Il (Joao Felix) n’a jamais pu comprendre ce qu’était l’Atlético et ce qu’était ce vestiaire. Je n'étais plus dans ce vestiaire et aucun coéquipier ne m'a rien dit à son sujet. Je n'ai pas demandé non plus. Mais il n’a jamais pu s’adapter à la situation exigée par le club. À mon époque, nous essayions de tracer un chemin, nous faisions comprendre que le groupe est au-dessus de toute individualité. Et de l'extérieur, il me semblait que dans son cas ce n'était pas comme ça, qu'il pensait plus à lui-même qu’à l’équipe ».

L'article continue ci-dessous

L’Uruguayen a ensuite enchéri en affirmant que Joao Felix n’a rien fait pour bien s’adapter à l’Atlético alors que le club avait déboursé une somme record pour ses services (124M€). «Ce qui est également vrai, c’est qu’il avait des attitudes qui ne plaisaient pas aux fans. C'était évident dans le stade. Ils le sifflèrent. Son visage, ses gestes lorsqu'il était remplacé, lorsqu'il ne jouait pas, étaient évidents. De la contrariété, de la colère et ce genre de choses, les gens les voient et vous les font ressentir. Il est impossible d’être à l’aise dans un endroit où les gens ne vous aiment pas. Et lui, je ne sais pas quels problèmes il a eu avec qui, mais c'est évident qu'il n'a jamais été à l'aise et que les gens ne l'ont jamais soutenu, et finalement il n'a pas pu jouer..."

S’il était à l’Atlético dans le même vestiaire que Joao Félix, comment se serait-il comporté avec lui ? "Je ne sais pas, a répondu Godin. Je fais très attention car à l'Atlético j'ai des amis, il y a Koke, Griezmann... Dire ça, c'est comme dire « ces gars ne savaient pas comment renverser la situation alors que nous on le faisait ». Je ne sais pas. Je sais ce qu'ils ont fait pour essayer. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Peut-être que nous aurions fait les choses différemment ».