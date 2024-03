Joao Felix, c'est terminé

Le FC Barcelone serait prêt à payer 15 millions d'euros pour conserver Joao Cancelo, mais pourrait se priver de Joao Felix

Les deux joueurs sont arrivés à Barcelone sous forme de prêt l'été dernier, un mouvement rendu nécessaire par les contraintes financières du Camp Nou qui ne lui permettaient pas de recruter de façon permanente. Malgré leur statut temporaire, les Blaugrana souhaitent conserver Cancelo et Felix pour la saison à venir, et des discussions sont déjà en cours au siège du club catalan.







Cancelo, qui a impressionné par ses performances polyvalentes, s'est parfaitement adapté à différents postes sur le terrain, notamment en remplaçant Alejandro Balde, blessé, sur le côté gauche de la défense. Le club souhaite négocier un accord permanent avec Manchester City et est prêt à offrir entre 15 et 20 millions d'euros (17 et 22 millions de dollars) pour s'assurer ses services de manière permanente, selon Sport.

Le Barca a signé Felix sans option d'achat, et bien qu'il y ait eu des discussions sur un transfert permanent, les exigences élevées de l'Atletico de 70 millions d'euros (60 millions de livres sterling / 76 millions de dollars) rendent l'opération financièrement irréalisable pour le club à court d'argent. Toutefois, le club catalan resterait ouvert à la négociation d'un nouveau prêt pour le joueur de 24 ans. S'ils ne parviennent pas à conclure un accord, ils pourraient ne pas être trop inquiets car Felix a eu du mal à se faire une place de titulaire ces dernières semaines, Pedri étant préféré dans son rôle d'ailier gauche inversé.







Alors que le club est aux prises avec des contraintes financières, trouver une solution réalisable pour attacher Cancelo et Felix reste un défi pour Deco, le directeur sportif du FC Barcelone. Bien que le président Joan Laporta ait assuré aux supporters qu'ils travaillaient sur des solutions qui leur permettraient de garder les deux Portugais de façon permanente au club la saison prochaine, il reste à voir s'il peut joindre le geste à la parole.