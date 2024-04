Joao Felix a fait son choix pour son futur

Joao Felix a réaffirmé sa volonté de rester à Barcelone au-delà de la fin de la saison, tout en admettant que cela ne dépendait pas que de lui.

Le Portugais a expliqué qu'il aimerait jouer au Camp Nou et a également demandé un meilleur traitement de la part des journalistes. Felix a expliqué que sa signature le dernier jour du marché des transferts pour Barcelone n'était pas prévue ainsi, mais qu'il s'était rendu au Metropolitano pour régler certains détails contractuels, et que s'il n'avait pas renoncé à "des choses", alors l'Atletico ne lui aurait pas permis de partir en prêt. "Ma famille et moi sommes très heureux ici et j'aimerais beaucoup rester. Mais cela ne dépend pas que de moi". Il a également été interrogé sur un retour à l'Atletico Madrid, ce à quoi il a répondu négativement.

Il ne s'est pas inquiété de son apparente disparition du onze de départ ces derniers temps. "J'aimerais jouer davantage, mais la concurrence est très forte. Cela ne me dérange pas que l'on parle de moi comme d'un joueur inconstant. J'ai décidé de ne plus souffrir de ce qu'on dit de moi". La star de Manchester City, Bernardo Silva, a longtemps été liée à Barcelone et Felix a révélé que son coéquipier portugais lui avait posé des questions sur la vie à Barcelone, notamment sur le climat et les lois.

"Si j'étais Deco pour un jour, je ferais sans aucun doute venir Bernardo Silva. J'espère qu'ils pourront le faire venir. C'est un grand footballeur et une personne fantastique. Il a l'habitude de me demander comment vont les choses ici. Je lui ai dit que tout allait bien, alors il peut venir. Félix : "Nous ne nous attendions pas au départ de Xavi. C'est une surprise. Nous restons toujours aussi motivés et avec la même dynamique." - barcacentre (@barcacentre) 4 avril 2024 Lors de l'entretien avec Jijantes, Felix a également expliqué qu'il souhaitait que Xavi revienne sur sa décision de quitter le club, le qualifiant de "bon, jeune manager, avec beaucoup de bonnes idées", et soulignant qu'il était "très aimé par les Barcelonais". On pense que le FC Barcelone souhaite conserver Felix la saison prochaine, mais uniquement sous forme de prêt, d'une manière qui corresponde à ses problèmes financiers. De son côté, l'Atletico cherche désespérément une solution permanente pour Felix, mais souhaite récupérer au moins la moitié de la somme versée pour l'acquérir.