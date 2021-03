Joan Laporta remporte les élections et redevient président du Barça

Le président va connaître un deuxième mandat, après avoir quitté le Camp Nou en 2010 alors que le Barça était encore sur le sommet du monde.

Joan Laporta va devenir président du FC Barcelone après avoir triomphé aux élections de dimanche. Un total de 55 611 membres ont voté, Joan Laporta obtenant 54,3% des voix, battant confortablement ses rivaux Victor Font (30%) et Toni Freixa (9%). Cela signifie que Laporta jouira d'un deuxième mandat à la tête du club.

Le premier mandat de Laporta en tant que président de Barcelone devait s’avérer extrêmement fructueux. Il a pris la direction du club en 2003 et a quitté son poste sept ans plus tard, quand le Barça était devenu sans conteste la meilleure équipe du monde. Avec Pep Guardiola à la barre et des joueurs vedettes comme Andres Iniesta, Xavi et Lionel Messi, ils ont établi la référence en matière de qualité dans le jeu. En effet, ils sont toujours considérés comme l'une des plus grandes équipes de tous les temps.

"Les élections les plus importantes de l'histoire du FC Barcelone"

Le défi de Laporta lors de son deuxième mandat à la tête du club sera cependant encore plus grand. Barcelone est endettée et sera obligé de procéder à des réductions drastiques de ses dépenses dans les mois à venir. De plus, le contrat de Messi expire cet été. Laporta avait promis à ceux qui avaient voté pour lui avant les élections que leur meilleure chance de conserver l'Argentin était de voter pour lui. Ce serait donc un coup porté à sa crédibilité si Messi devait partir dans les prochains mois.

Lorsqu'on lui a demandé s'il serait en contact avec l'entourage de Messi demain, il a répondu : "Pourquoi demain ? Je peux parler ce soir, la nuit est longue. Ce sont les élections les plus importantes de l'histoire du FC Barcelone", a déclaré Laporta. "Elles ont été organisés de manière modèle", s'est-il félicité.

Pendant ce temps, Font a déclaré à TV3 : "Je pense que cela a été une campagne constructive. Il est bon pour l'institution que nous fêtions une journée démocratique comme aujourd'hui et que nous félicitions le lauréat. Évidemment, les résultats ne sont pas ceux que nous voulions, mais je tiens à remercier des milliers de Catalans qui nous ont soutenus et nous ont accordé leur confiance. Je pense que le contexte dans lequel se trouve le club a conduit à un effet rebond. Nous nous battions contre un ancien président bien connu. Contre ça, ça a été très compliqué. Je continuerai à travailler pour faire en sorte que le Barça du futur soit ce que nous pensons qu'il devrait être. Nous devons réfléchir et digérer le résultat, mais les objectifs d'aider à transformer le club se poursuivent", a-t-il expliqué, beau joueur.