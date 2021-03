OM, Kamara : "On a fait de la merde !"

Boubacar Kamara, le milieu de l’OM, a tenu des propos très forts après l’invraisemblable déroute des siens contre Canet en Coupe de France.

L’Olympique de Marseille a été sorti en 16es de finale de la Coupe de France. Une élimination essuyée de manière humiliation face à une formation de National 2, en l’occurrence Canet-en-Roussillon (1-2). Un échec cuisant mais tout à fait logique au vu de ce que les deux équipes ont proposé.

Les Olympiens sont passés complètement à côté de leur sujet lors de cette partie, livrant une prestation indigne de leur rang. Face à une équipe amateur et qui ne pouvait même pas compter sur son public, ils ont totalement déjoué et le revers concédé, bien qu’enregistré sur le fil, n’a rien d’illogique.

Au coup de sifflet final, les Marseillais ne pouvaient pas se cacher. Leur copie était désastreuse et ils ont été les premiers à le reconnaitre. Boubacar Kamara, le milieu de l’équipe, a d’abord utilisé le mot « honte ». « On a fait de la merde, a-t-il enchainé. Je ne sais même pas quoi vous dire, on a fait de la merde et voilà. Le résultat est juste. C’est minable, c’est une grosse erreur. »

« Pas le droit de se faire sortir comme ça »

Nasser Larguet, son entraineur, était plus dans la retenue, mais il a, lui aussi, admis qu’ils n’ont « pas le droit de se faire sortir comme ça ». « On est l'OM. On doit montrer sur le terrain qu'on est une Ligue 1 contre une National 2. Il y a une remise en cause de chacun d'entre nous pour affronter les prochaines échéances », a-t-il ajouté.

Depuis 2008, c’est la quatrième fois que Marseille se fait sortir en Coupe par une formation de division inférieure après les couacs contre Carquefou, Quevilly, Andrézieux et Grenoble.

La désillusion des marseillais a bien sûr contrasté avec la fierté et la joie de leurs adversaires du jour. Farid Fouzari, l’entraineur de Canet, a rendu hommage à ses hommes en conférence de presse : « On a su élever notre niveau du jeu. J’ai vu des mouvements et du jeu (…) Sur dix matches, on peut en gagner un et aujourd’hui on l’a fait. Face à une belle équipe en plus, vu que seuls Mandanda et Thauvin manquaient. C’est une belle performance. Mentalement, après le but concédé, on a su se remettre en selle et continuer à jouer. On a fait de très bonnes choses et on les a quand même perturbés. On les a fait douter et déjouer par rapport à notre fin de match où on est passé à cinq derrière. Les joueurs ont été héroïques et courageux. »