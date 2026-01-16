Joan Garcia, le meilleur gardien au monde ?

Victoire 2-0 face au Racing de Santander, les Catalans ont dû attendre la 66e minute pour ouvrir le score et ont même frôlé la prolongation en fin de match.

À la 94e minute, le remplaçant Manex Lozano s'est retrouvé seul face au but, mais Joan Garcia a repoussé sa tentative d'une main ferme par le gardien barcelonais. Les Catalans ont ensuite réagi en marquant par l'intermédiaire de Lamine Yamal, mais la rencontre a failli tourner au drame.

Nul doute que Garcia a été salué pour son arrêt décisif. Flick était satisfait, et selon MD, Ferran Torres, qui avait débloqué la situation à Santander, l'était tout autant.

« Nous avons été surpris par le jeu très rigide du Racing. Nous les pensions plus ouverts, mais nous avons dû travailler notre jeu et étirer le jeu. Mon objectif est d'aider l'équipe et le coach. J'ai marqué un but et j'espère qu'il y en aura d'autres. Le match était beaucoup plus ouvert en fin de rencontre. Heureusement que nous avons Joan Garcia. »

Pau Cubarsi, dont l'erreur a permis à Manex de s'infiltrer dans la défense, était très reconnaissant d'avoir été sauvé par son gardien.

« C'est précieux d'avoir un gardien comme Joan qui vous sauve la mise. »

Marc Casado, titularisé pour la première fois contre le Racing, était tout aussi ravi de la performance de son coéquipier. Il a évoqué la prestation spectaculaire du joueur de 24 ans contre l'Espanyol en début de mois, ainsi que son intervention héroïque en fin de match à El Sardinero.

« Joan Garcia est incroyable. Il nous rapporte des points en Liga et aujourd'hui, il nous offre presque le match nul. C'est le meilleur au monde. »