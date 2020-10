Jimmy Briand s’offre son 100e but en Ligue 1

Lors du match Bordeaux – Nîmes ce dimanche, Jimmy Briand a inscrit sa 100e réalisation dans l’élite française.

Après huit mois d’attente, Jimmy Briand a fini par passer de 99 à 100. Le chevronné attaquant de a atteint le nombre à trois chiffres au niveau des buts marqués, ce dimanche lors de l’opposition entre les Marine et Blanc et Nîmes (2-0).

L’ancien international français a fait la différence à la 82e minute, en convertissant un pénalty obtenu par Hatem Ben Arfa. Il n’a pas tremblé et a pris le gardien des Crocos à contre-pied.

Jimmy Briand vient d'inscrire son 𝟭𝟬𝟬𝗲 𝗯𝘂𝘁 dans l'élite ! Bravo ⚽️👏



L'attaquant des @girondins est actuellement le seul joueur en activité de @Ligue1UberEats à atteindre cette barre symbolique 💪🔝 pic.twitter.com/bd6lNllj5R — Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 25, 2020

Il est le meilleur buteur en activité dans ce championnat

Briand est le 88e joueur à atteindre cette barre. Il fait, par exemple, aussi bien que son ancien coéquipier à , Alexandre Lacazette, ainsi que le Sénégalais Mamadou Niang. Et parmi les joueurs en activité, il est le numéro 1 devant Kylian Mbappé (86 pions).

Le tout premier but de Briand en remonte à 2003. C’était avec son club formateur de Rennes. C’est d’ailleurs avec les Rouge et Noir qu’il a planté le plus souvent (33 réalisations). A , il en a mis 30, à Lyon 22 et à Bordeaux 15.