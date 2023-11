Jeu au pied de Donnarumma : Daniel Riolo a la solution !

Est-ce le jeu au pied de Gigio Donnaruma qui est son grand problème ? Non. Daniel Riolo dit tout sur l’Italien.

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain, même s’il s’est fait peur, s’est rassuré avant la réception des Anglais de Newcastle United en Ligue des champions, mardi. En effet, le club francilien s’est imposé 5-2 devant l’AS Monaco dans le cadre du match en ouverture de la 13e journée du championnat de France.

Donnarumma auteur d’une boulette

Souvent critiqué pour son jeu au pied, qui n’est pas du tout convaincant, le gardien de but italien du PSG, Gianluigi Donnarumma, a encore fait parler son mauvais côté ce vendredi soir. L’ancien portier de l’AC Milan a été auteur d’une boulette, qui a redonné espoirs aux Monégasques. Mais ces derniers ont fini par s’incliner (5-2) au Parc des Princes.

Alors que Gonçalo Ramos a ouvert le score pour le club francilien (18e), Donnarumma a tout bouleversé quatre minutes plus tard. En effet, sous la pression de Balogun après avoir hésité à relancer, le gardien italien envoyait le cuir dans les pieds du Japonais Takumi Minamino, qui ne s’est pas gêné pour remettre les pendules à l’heure à la 22e minute de jeu. Mais le PSG a fini par prendre le dessus en s’imposant 5-2 au coup de sifflet final. Ousmane Dembélé en profité de cette soirée riche en buts pour ouvrir son compteur de buts. Ce qui a fortement réjoui son entraîneur Luis Enrique.

Daniel Riolo sait ce qui manque à Donnarumma

Si tout le monde pense que le jeu au pied du gardien de but italien du Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, est mauvais, ce n’est pas le cas chez Daniel Riolo. Selon le journaliste et éditorialiste RMC Sport, c’est plutôt le temps que met l’ancien dernier rempart des Rossoneri avant de relancer qui est coupable.

« On exprime mal l'idée. Ce n'est pas son jeu au pied qui est mauvais, c'est le temps qu'il prend pour mettre en route le jeu au pied. L'origine du problème, c'est le Real. Contre le Real, est-ce que c'est le jeu au pied le problème ou le temps qu'il met ? C'est le temps qu'il met qui permet à Benzema de lui rentrer dedans. À chaque fois, le problème quand on le voit relancer, c'est le temps qu'il met », a déclaré Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC. Gigio sait désormais quoi faire pour ne plus vivre ce cauchemar.