La déclaration forte de Dembélé après son premier but avec le PSG

Ousmane Dembélé s’est exprimé après la victoire du PSG contre Monaco lors de laquelle il a d’ailleurs débloqué son compteur de buts.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé avec la manière face à l’AS Monaco en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 ce vendredi (5-2). Cette rencontre a notamment été marquée par le premier but d’Ousmane Dembélé sous les couleurs parisiennes. L’international français s’est confié au micro de Prime Video après s’être libéré de ce poids.

Dembélé félicite ses coéquipiers du PSG

Ousmane Dembélé est enfin buteur avec le Paris Saint-Germain après…34 tentatives. L’international français a marqué son premier but avec le club de la capitale sur son 34e tir depuis son arrivée. Au terme de la rencontre contre Monaco, Dembélé s’est d’abord réjoui de la victoire et surtout de l’attitude de l’équipe. « On a fait un bon match dans l’ensemble c’est un bon match pour le public. Monaco est une équipe qui presse, mais nous on a fait un bon match. Ils nous ont poussé à l’erreur, mais on a continué à attaquer et a bien défendre », lance-t-il.

Ousmane Dembélé se réjouit de son but

L’ancien joueur du Borussia Dortmund et du FC Barcelone est ensuite revenu sur son but, son tout premier avec le PSG. Un but dont il s’en souviendra surtout qu’il est arrivé au Parc des Princes devant le public parisien. « Mon but ? Ça fait plaisir. Je ne me suis pas posé de questions. J’ai décidé de tirer fort, même si ça ne me réussit pas souvent quand je tire fort. Là, c’est entré et j’en suis content », se félicite Ousmane Dembélé. L’ancien attaquant du Stade Rennais se focalise ensuite sur la victoire collective et le soutien du public dont les Parisiens auront besoin mardi en Ligue des Champions. « Mais le plus important c’est que l’équipe continue sur cette dynamique. Mardi, face à Newcastle, on aura encore besoin d’un grand soutien », ajoute Ousmane Dembélé.