PSG – Monaco : Le PSG déroule face aux Monégasques (5-2)

Le PSG affrontait Monaco ce vendredi en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Score final, 5-2.

Le Paris Saint-Germain recevait l’AS Monaco ce vendredi à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Face à des Monégasques qui ont opposé une belle résistance, les Parisiens confortent leur place en tête du classement avec une belle victoire (5-2).

Les premiers frissons du Parc des Princes

C’est Paris qui a lancé les hostilités dès l’entame du match avec une première alerte sur le camp monégasque sortie in-extrémis par l’ASM. Monaco a ensuite opposé une résistance solide au PSG et est même parvenu à mettre le pied sur le ballon. La première frappe du match est venue du côté parisien. Gonçalo Ramos tentait sa chance avec une frappe enroulée bien capté par Kohn. Mais c’est bien l’international portugais qui va donner les premiers frissons du match. Après une frappe d’Ousmane Dembélé, repoussée par le gardien allemand, Gonçalo Ramos, opportuniste, reprenait le ballon et ouvrait le score en faveur du PSG (1-0, 18e).

Une bourde de Donnarumma relance tout

Revigorés par ce but, les Parisiens se sont installés dans le camp monégasque et faisait tout pour faire rapidement le break. Cependant, les Franciliens se sont faits punis derrière sur une action gag facilitée par…Gianluigi Donnarumma. Sous la pression de Balogun après avoir hésité à relancer, le gardien italien envoyait le ballon dans les pieds de Minamino qui ne s’est pas gêné pour rétablir la parité (1-1, 21e). Les deux équipes ont essayé de passer devant au score mais c’est le PSG qui y est parvenu. Après avoir buté sur Kohn à la 32e sur une offrande de Hakimi, Kylian Mbappé n’a pas tremblé face à l’Allemand pour redonner l’avantage au PSG sur un penalty obtenu par Dembélé (2-1, 39e). C’est sur ce score que le PSG et Monaco ont rejoint les vestiaires au terme de la première partie.

Getty

Le PSG prend finalement le dessus sur Monaco

Le second acte a démarré avec des Parisiens et des Monégasques plus dangereux. Folarin Balogun a d’abord buté sur Donnarumma à la 47’ avant que Dembélé ne manque de corser l’addition par deux fois (49e, 50e). Très en jambes, Ousmane Dembélé parvenait enfin à marquer son premier but au Parc des Princes sur un service de Manuel Ugarte (3-1, 70e). Dans la foulée du but de l’international français, Vitihna corsait encore plus l’addition avec une frappe enroulée après une contre-attaque parisienne qui faisait mouche (4-1, 72e). Les filets n’ont pas cessé de trembler pour autant. Juste après le but du Portugais, Balogun redonnait un peu de suspens à la rencontre sur un joli plat du pied (4-2, 75e). Entré en cours de jeu, Randal Kolo Muani a également participé au festival avec un but dans les derniers instants (5-2, 90+6). Avec cette victoire, le PSG (1er, 30 pts) prend provisoirement 4 points d’avance sur son premier poursuivant, l’OGC Nice (2e, 26 pts) et 6 points sur son adversaire du jour (3e, 24 pts).