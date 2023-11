PSG : Dembélé ouvre son compteur, Luis Enrique s’érige en journaliste

Ce vendredi soir, Ousmane Dembélé a enfin trouvé le chemin des filets depuis son arrivée au Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco étaient aux prises, vendredi soir, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 de France. A l’occasion, Ousmane Dembélé, muet depuis son arrivée au club francilien à l’été 2023, a débloqué son compteur de buts.

La joie de Dembélé après son 1er but

Avant le match contre Newcastle le mardi prochain en Ligue des champions, le PSG a rassuré ses supporters. En effet, les hommes de Luis Enrique ont pris le dessus sur les Monégasques (5-2). Ceci, malgré la bourde de Gigio Donnarumma qui a relancé les Asémistes. Critiqué pour n’a pas pu marquer le moindre but depuis son arrivée à l’été 2023, Ousmane Dembélé a répondu de la belle des manières, vendredi soir.

L’ambidextre ailier tricolore a ouvert son compteur de buts. Suite à un contrôle extérieur très bien réussi, l’ancien du Stade Rennais et du FC Barcelone trompe le gardien monégasque, Philipp Köhn, pour creuser l’écart pour les Franciliens, inscrivant le troisième but (70e). Interrogé à l’issue de la rencontre, l’ancien du Dortmund s’est réjoui de sa première réalisation.

« Mon but ? Ça fait plaisir. Je ne me suis pas posé de questions. J’ai décidé de tirer fort, même si ça ne me réussit pas souvent quand je tire fort. Là, c’est entré et j’en suis content », se félicite Ousmane Dembélé, avant d’enchaîner. « Mais le plus important c’est que l’équipe continue sur cette dynamique. Mardi, face à Newcastle, on aura encore besoin d’un grand soutien », a-t-il ajouté, restant focus sur la réception des Anglais en Ligue des champions.

Getty Images

La réaction de Luis Enrique après le but de Dembélé

Entraîneur du club francilien, Luis Enrique s’est érigé en journaliste décrivant le but de son ailier, qu’il estime être l’un des meilleurs au monde. En conférence de presse après le match, l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Espagne perd les mots pour qualifier son joueur.

Getty

« C’est un but 100 % Dembélé. Contrôle extérieur du pied, aile de pigeon, contrôle orienté, puis tir sous la barre transversale. C’est une très bonne nouvelle pour lui, c’est aussi toutes les bonnes ondes que ça provoque autour de lui. Pour moi, c’est le joueur qui déséquilibre le plus au monde et c’est un tel plaisir d’avoir un tel joueur », a laissé entendre le coach parisien, qui est sous le charme de son attaquant. Dembélé est encore attendu contre Newcastle en Ligue des champions, mardi.