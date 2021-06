Hazard : "Je ne veux pas partir du Real sur un échec"

Pas épargné par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard veut prouver qu'il a la carrure pour ce club.

On attendait beaucoup de Hazard lorsqu'il est arrivé à Santiago Bernabeu en provenance de Chelsea pour un montant record de 100 millions d'euros en juin 2019.

Malheureusement, le joueur de 30 ans n'a pas été à la hauteur de ce prix en raison d'une série de blessures, et il a fait part de ses frustrations, lui qui est présent à l'Euro 2020 avec la Belgique.

"Je ne suis moi-même que lorsque je peux m'amuser sur le terrain. Cela ne s'est pas produit au cours des deux dernières années à Madrid", a déclaré Hazard à Het Nieuwsblad.

"Si vous avez une ou deux blessures, vous pouvez actionner l'interrupteur, vous récupérez pour revenir plus fort, mais si c'est cinq, six, sept, c'est beaucoup plus difficile mentalement. Mais je continue."

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà envisagé de quitter le Real, l'ancien ailier de Chelsea a répondu : "Il ne m'est pas venu à l'esprit une seconde qu'il valait mieux que je parte.

"Je ne partirai pas de là comme un échec. Je veux seulement montrer que je suis fait pour le Real Madrid.

"Les deux dernières années ont été difficiles, j'ai été à Madrid sans vraiment être à Madrid, vous savez... Nous avons joué dans un stade sans supporters, et j'ai signé pour jouer dans un Bernabeu complet."

Hazard a été limité à seulement 43 apparitions dans toutes les compétitions au cours de ses deux premières saisons au Real, tout en ratant un total de 60 matchs pour cause de blessure.

L'international belge n'a jusqu'à présent que cinq buts et six passes décisives à son actif, mais a remporté la Liga en 2019-20.

Hazard a ensuite répondu aux critiques qu'il avait reçues après avoir été vu en train de rire avec le duo de Chelsea Edouard Mendy et Kurt Kouma après que le Real ait été battu 2-0 par les Blues lors du match retour de leur demi-finale de Ligue des champions à Stamford Bridge la saison dernière.

Les Blancos ont finalement été éliminés 3-1 et Hazard a vu sa loyauté envers le club madrilène être remise en question, mais il affirme que l'incident a été démesuré.

"C'était mauvais, oui", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé de se souvenir des photos. "Ce que [Edouard] Mendy et [Kurt] Zouma ont dit n'était même pas drôle... S'il y avait un match que je voulais gagner, c'était contre mon ancien club Chelsea à Stamford Bridge.

"J'ai été surpris quand j'ai vu les images. J'ai reçu des appels téléphoniques [de coéquipiers du Real Madrid]. Mais honnêtement, c'est un bon groupe de joueurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux rester, l'ambiance est impressionnante."