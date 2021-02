"Je ne suis pas la bonne personne à qui s'en prendre !" - LeBron James répond à Zlatan sur son engagement

L'attaquant du Milan AC avait affirmé que les sportifs devaient rester éloignés de la politique, visant notamment la star de NBA.

LeBron James s'est vengé de la déclaration de Zlatan Ibrahimovic selon laquelle les athlètes comme lui devraient rester en dehors de la politique et s'en tenir à leur sport.

L'attaquant de l'AC Milan a crié l'icône du basketball vendredi, disant qu'il profitait de son statut. La star des Lakers de Los Angeles, à qui la présentatrice de télévision Laura Ingraham a dit de "se taire et de dribbler", s'est exprimée ouvertement sur des questions non sportives tout au long de sa carrière et se sent maintenant obligée de répondre aux commentaires de l'attaquant suédois.

" [LeBron] est phénoménal dans ce qu'il fait, mais je n'aime pas quand les gens ont une sorte de statut, vont faire de la politique en même temps, a déclaré Ibrahimovic à Discovery+ en Suède. Faites ce pour quoi vous êtes bon. Faites la catégorie dans laquelle vous êtes. Je joue au football parce que je suis le meilleur.

"Je ne fais pas de politique. Si j'étais un politicien, je ferais de la politique. C'est la première erreur que font les gens quand ils deviennent célèbres et qu'ils acquièrent un certain statut. Ne vous en mêlez pas. Faites juste ce que vous faites le mieux parce que ça n'a pas l'air bien."

"Je ne me tairai jamais sur les choses qui ne vont pas, a déclaré de son côté LeBron James lors d'une conférence de presse. Je prêche pour mon peuple et je prêche pour l'égalité. L'injustice sociale, le racisme, la suppression systématique des électeurs, les choses qui se passent dans notre communauté.

"J'ai fait partie de ma communauté, j'ai vu les choses qui se passent. J'ai un groupe de plus de 300 enfants dans mon école qui vivent la même chose et ils ont besoin de se faire entendre. Je suis leur voix et j'utilise ma plateforme pour faire la lumière sur les choses qui se passent, non seulement dans ma communauté mais aussi dans ce pays et dans le monde entier.

"Il n'est pas question que je m'en tienne au sport, car je sais qu'avec cette plateforme, ma voix est puissante. Vous pouvez demander à Renee Montgomery (ancienne joueuse de la WNBA et maintenant copropriétaire d'Atlanta Dream) si je m'étais tu. Voir cette belle femme noire aujourd'hui faire partie d'un groupe de propriétaires maintenant avec l'Atlanta Dream.

"C'est drôle qu'il (Ibrahimovic) ait dit ça parce que je crois qu'en 2018, c'est le même gars qui a dit que lorsqu'il était en Suède, il parlait des mêmes choses. Parce que son nom de famille n'était pas un certain nom de famille, il avait l'impression qu'il y avait du racisme pendant qu'il était sur le terrain... n'est-ce pas ?

"Il a bien dit ça, non ? Oui. Je pense qu'il avait dit ça. Je parle d'un esprit très instruit. Je ne suis pas le bon gars à qui m'adresser parce que je fais mes devoirs."

James a été nommé Athlète masculin de l'année 2020 par l'Associated Press après avoir mené les Lakers au titre en NBA, sa quatrième bague de champion.

Cependant, il a poursuivi en disant qu'il était plus fier de ce qu'il avait fait en dehors du terrain en 2020 dans le cadre de la campagne de soutien à Black Lives Matter et à d'autres organisations luttant pour l'égalité.

"Je sais toujours ce que je fais sur le terrain et évidemment, je donne tout au jeu, a déclaré James à l'AP. Mais je peux avoir un plus grand impact hors du terrain maintenant, plus que je ne peux le faire sur le terrain. Et je veux continuer à inspirer les gens avec ma façon de jouer au basket. Mais il y a tellement plus de choses que je peux faire en dehors du terrain pour aider à cultiver les gens, à les inspirer, à les rassembler, à leur donner du pouvoir."

L'école "I Promise School" de James, qu'il a ouverte en 2018, accueille aujourd'hui plus de 450 élèves de la troisième à la sixième année, tandis que son projet de logements abordables pour 50 familles s'est également agrandi récemment.

La campagne "More Than a Vote" de la star des Lakers a attiré plus de 42 000 bénévoles dans les bureaux de vote en novembre, alors que James cherchait à aider les électeurs noirs - et les jeunes électeurs - à se rendre aux urnes.