Jay-Jay Okocha : "Gagner la Ligue des champions pour le PSG est une question de temps"

L'ancien meneur de jeu du club de la capitale estime que c'est seulement une question de temps avant que le PSG ne remporte la C1.

Le choc contre Manchester United arrive à grands pas pour le PSG. Le champion de France en titre a un dernier test ce samedi après-midi contre les Girondins de Bordeaux avant de devoir en découdre avec les Red Devils en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ancien du club de la capitale, Jay-Jay Okocha a marqué le PSG. Dans une interview accordée à Goal, l'ancien international nigérian a affiché son optimisme sur les chances de voir un jour le PSG remporter la C1.

"Je n'ai aucun doute sur le fait qu'à un moment donné, ils gagneront la Ligue des champions, c'est quand c'est une question de savoir quand. Vous savez, parce que je ne suis pas seulement un ancien joueur du PSG, je suis aussi un grand fan du club, et j'ai également fait pression sur l'équipe pour tenter de remporter la Ligue des champions, car c'est la seule chose à laquelle je pense qu'il manque au club pour l'instant", a indiqué l'ancien joueur du PSG.

"Ce serait bien que Neymar reste quelques années"

"Je pense qu'ils ont amené des joueurs pour aider les plus jeunes joueurs à croire que c'est possible. Et pour moi, c'est peut-être la petite chose qui manque: la conviction qu'ils peuvent le faire. "Et une fois qu'ils ont remporté le premier but, je pense que ce ne sera plus aussi difficile", a ajouté Jay-Jay Okocha, visiblement optimiste sur les chances de voir le PSG remporter la C1 cette année ou durant les prochaines saisons.

L'ancien meneur de jeu reste confiant pour la confrontation face à Manchester United malgré l'absence de Neymar, blessé au pied, et attend que d'autres fassent le job : "Bien sûr, en tant que fan, je pense que j'aimerais voir Neymar jouer. Mais le PSG a beaucoup d'excellents joueurs et des blessures surviennent parfois, et nous nous attendons à ce que les autres fassent le travail. Donc, je ne doute pas que les autres joueurs vont faire le travail".

Jay-Jay Okocha comprend les rumeurs autour de l'avenir de Neymar : "Il y a toujours des rumeurs. Cela fait également partie du jeu parce que c'est un jeu mondial et une entreprise gigantesque. Lorsque vous avez un tel intérêt, il y aura toujours des spéculations et des rumeurs. Donc, je ne sais pas ce qui se passera dans le futur. Je ne déciderai pas pour lui, je ne déciderai pas pour le club, mais en tant que fan du PSG, ce sera bien pour nous que Neymar reste quelques années de plus".