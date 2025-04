Javier Tebas prend le Real pour taper sur le Barça

Getafe vs Real Madrid

Le président de la Liga, Javier Tebas, ne s'est pas inquiété d'une éventuelle suspension suite à une plainte déposée par le Real

Il a également réagi avec fermeté, comme à son habitude, aux plaintes de Hansi Flick concernant le calendrier et la décision de maintenir Dani Olmo et Pau Victor inscrits cette saison.

Les Merengues ont déposé une plainte auprès du Tribunal administratif du sport (TAD), l'ancien président du Haut Comité du sport, Miguel Angel Galan, affirmant qu'il risquait fort d'être suspendu si Tebas était reconnu coupable par le TAD. Cependant, Tebas n'était pas inquiet à ce sujet, comme il l'a maintenu lors d'un événement de la Liga.

« Non, cela ne m'inquiète pas. Je ne pense pas que je serai sanctionné. Je suis davantage préoccupé par la manière dont les plaintes sont déposées auprès du TAD. Comptes-rendus de réunions erronés, et autres éléments du même genre », laissant entendre un mécontentement envers l'institution elle-même.

Tebas provoque encore le Real

Pendant ce temps, de l'autre côté du clivage du football espagnol, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a qualifié le calendrier de la Liga de « blague » et a déclaré vouloir discuter des raisons pour lesquelles son équipe avait eu moins de temps pour se préparer pour le match de Ligue des champions. Une idée à laquelle Tebas est ouvert.

« Il n'y a aucune politique discriminatoire. Nous gérons une compétition, pas les intérêts d'un club ou d'un autre. Avec cette accumulation de matchs, certaines équipes pourraient être plus fatiguées. Il faut cependant rappeler à Flick, qui s'est montré très sévère, de se plaindre auprès de l'UEFA. Pourquoi les ligues nationales sont-elles toujours responsables ? Pourquoi ne se plaint-il pas auprès de l'UEFA ? Pourquoi l'UEFA ne reporte-t-elle pas les deux matchs un mercredi ? Nous devons défendre les 20 clubs de première division et les 22 de deuxième division. Nous devons faire ce qui est le mieux pour tout le monde. Il y a une autre compétition organisée par l'UEFA, et ils peuvent demander. Nous sommes prêts à leur expliquer ce qu'ils veulent, à leur donner des raisons, à leur montrer comment les calendriers sont établis s'ils le souhaitent. »

Tebas a déclaré qu'il appartenait à Barcelone de décider s'il reviendrait à son plafond salarial cet été, et a souligné que la décision de supprimer la location des sièges VIP de ses comptes relevait de l'auditeur, et non de la ligue. La Liga s'est également fermement opposée à Barcelone dans l'affaire des licences d'Olmo et de Victor, faisant appel de la décision du CSD devant le Tribunal du Contentieux.

« Cela repose sur un fait nouveau : les licences n'ont pas été annulées. Selon le CSD, elles ont été maintenues. Par conséquent, selon le CSD, Di Stefano est toujours sous licence avec le Real Madrid.»

Il a également admis son inquiétude quant à l'état des revenus des droits télévisés, citant à nouveau le piratage comme un problème que la Liga doit réprimer.

"Les revenus ont augmenté grâce aux jours de match et aux publicités. Les revenus audiovisuels stagnent. L'impact de la Coupe du Monde des Clubs et de la nouvelle Ligue des Champions se fera sentir au cours des prochaines saisons. Ces nouveaux formats pénalisent les championnats nationaux. En Italie, la Ligue des Champions a engrangé 100 millions d'euros de revenus supplémentaires, et la Serie A a perdu environ 125 millions d'euros de revenus.

Je suis toujours inquiet. Nous avons perdu des revenus en Asie du Sud-Est. Pas seulement à cause de la Ligue des Champions, mais aussi à cause du piratage. L'UEFA perçoit davantage de revenus, et les championnats nationaux perdent du potentiel de revenus. Le championnat belge a perdu 20 %. Je suis inquiet. En Espagne, il nous reste encore deux ans de contrats."