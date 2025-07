Javier Tebas joue un sale tour au Real Madrid

Le président de la Liga, Javier Tebas, a confirmé que la demande du Real Madrid de reporter son match d'ouverture contre Osasuna le 19 août avait été rejetée.

Le Real Madrid et Alonso ont essuyé un revers cuisant de la part du président de la Liga, Javier Tebas, qui a confirmé que la demande du club de reporter son match d'ouverture contre Osasuna, prévu le 19 août, avait été officiellement rejetée. Le Real Madrid espérait bénéficier d'un peu de souplesse après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde des clubs, mais il semble que ses demandes ne seront pas entendues cette fois-ci.





Cadena SER a rapporté en début de semaine que Tebas avait refusé un accord visant à reporter le début de la saison 2025-2026 de la Liga, malgré l'accord de l'Association des footballeurs espagnols (AFE) et des clubs. Selon The Athletic, le Real Madrid et l'Atlético, ainsi que les capitaines Dani Carvajal et Koke, avaient convenu en mai avec la Liga, la Fédération espagnole de football (RFEF) et l'AFE de reporter leurs premiers matchs de la saison 2025-2026 s'ils atteignaient les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, invoquant le bien-être des joueurs. Le Real Madrid était encore en lice dans la compétition jusqu'au 9 juillet, date à laquelle il a été éliminé en demi-finale par le Paris Saint-Germain, tandis que l'Atlético a été éliminé dès la phase de groupes.

« Je pense qu'ils auront 20 jours de repos au lieu de 21 et qu'aucune autre ligue, comme la Premier League pour Chelsea ou la Ligue 1 française pour le PSG, ne modifie le calendrier », a déclaré Tebas. « Je ne pense donc pas que nous devrions modifier le calendrier pour cette raison, d'autant plus qu'il ne s'agit que d'un jour. »









Il semble que le premier match de Madrid en Liga se déroulera comme prévu, le 19 août contre Osasuna. Alonso a du pain sur la planche après la défaite humiliante 4-0 contre le PSG en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Selon certaines informations, le manager devrait s'entretenir avec les attaquants Vinicius Jr. et Kylian Mbappé avant la saison prochaine. D'autres informations en provenance d'Espagne suggèrent que la direction du Real Madrid soutiendra pleinement les décisions sportives d'Alonso s'il constate que certaines grandes stars ne adhèrent pas à ses idées.