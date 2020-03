Javier Tebas confiant pour que la saison soit terminée le 30 juin

Dans le cadre d'un groupe de travail mis en place par l'UEFA, le président de la Liga assure la fin de la saison 2019-20 d'ici le 30 juin.

Le président de la , Javier Tebas, continue d'espérer que tous les championnats européens pourront être achevées d'ici le 30 juin malgré la pandémie de coronavirus. La majorité des sports à travers le monde ont été stoppés par l'épidémie de COVID-19, le football voyant l' et la Copa America repoussée à 2021. Javier Tebas fait partie d'un groupe de travail mis en place par l'UEFA pour concevoir des solutions pour "la reprise et/ou la conclusion de la saison en cours de manière cohérente".

Le président de la est convaincu que les matches pourront être terminées d'ici la fin juin, bien qu'il ait reconnu qu'il faudrait environ six semaines de compétition. "Le scénario fondamental est que la mi-mai ou la fin mai soit la dernière date pour reprendre afin de terminer le 30 juin", a déclaré Tebas dans une interview accordée à El Pais. "Le scénario peut également dépendre de certains matches de Ligue des Champions qui se joueront le week-end, ce qui pourrait nous donner un peu de place pour démarrer avec certains clubs plus tard, ou que nous pourrons récupérer en commençant tous un peu plus tard".

"Mon seul travail c'est de terminer les compétitions"

L'article continue ci-dessous

"Nous travaillons même avec des championnats comme celui d' , qui a 14 matches à jouer, et celui du , qui en a encore 15. La décision de l'UEFA de reporter le championnat d'Europe nous a bien servi pour essayer de terminer les compétitions. Nous avons fait les calculs du calendrier avant même le report du championnat d'Europe. C'était une étape dont nous savions qu'elle pouvait être atteinte et nous travaillons sur différentes dates pour reprendre", a ajouté Javier Tebas.

Plus d'équipes

"Ici, vous devez travailler à l'envers, avec quelle est la dernière date à laquelle vous pouvez jouer pour voir les options qui peuvent survenir. Quand nous commencerons à jouer, il y aura des garanties médicales complètes, mais cela ne dépend plus de nous, cela dépendra des gouvernements des pays. S'ils garantissent que l'on peut jouer, on jouera", a poursuivi le président de la Liga. Javier Tebas a insisté sur le fait qu'il n'était pas prévu de réduire le nombre de rencontres et les rencontres pourraient être à huis clos.

"Cela dépendra également des gouvernements de chaque pays. Vous devez penser que nous travaillons avec 30 ligues différentes et cela dépendra des autorités sanitaires si cela se joue à huis clos ou dans quelles conditions. Nous n'envisageons aucun changement de format pour aucune compétition, y compris européenne. Le mandat que nous avons est de terminer les compétitions telles qu'elles sont actuellement. Le calendrier avec lequel cela fonctionne est avec les compétitions dans leur intégralité et dans leur format habituel. Le seul travail qui me concerne jour et nuit est de terminer les compétitions", a conclu Javier Tebas.