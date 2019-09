James Rodriguez : "J'espère faire ma meilleure saison au Real Madrid"

De retour de prêt du Bayern Munich, l'international colombien espère s'imposer cette saison du côté de la Casa Blanca.

James Rodriguez est de retour au . L'international colombien avait quitté le club madrilène il y a maintenant deux saisons car il était en manque de temps de jeu et ne faisait pas partie des options de Zinedine Zidane. Deux ans plus tard, l'ancien meneur de jeu de l'AS est de retour chez la Casa Blanca. Prêté durant deux saisons au , James Rodriguez n'a pas été acheté par le club bavarois.

Annoncé sur le départ durant le mercato estival, comme Gareth Bale, James Rodriguez est finalement resté au Real Madrid. Dans le viseur de et de l'Atletico Madrid, le Colombien va rester au moins six mois supplémentaires chez les Merengue. Désormais, il va devoir se battre pour obtenir du temps de jeu et convaincre Zinedine Zidane de compter sur lui et de l'aligner le plus souvent possible dans son onze de départ.

James "Avec Zidane ? Nous allons bien"

Depuis le début de la , James Roriguez a disputé 57 minutes face au lors de la deuxième journée. Le meneur de jeu passé par le a été sur le banc de touche face au lors de la première journée et était blessé au mollet lors de la troisième journée contre Villarreal. Interrogé par l’émission télévisée El Chiringuito, l'international colombien s'est montré déterminé et a affiché ses ambitions pour la saison à venir.

"J'espère que je vais faire ma meilleure saison au Real Madrid", a simplement lâché le milieu de terrain de 28 ans. Dans le même temps, le numéro 16 a avoué se sentir prêt à tenir sa place s’il venait à être appelé pour le match face à , samedi prochain. Pour rappel, la meilleure saison du Colombien au Real Madrid a été sa première en 2014/2015. James Rodriguez avait marqué 13 buts et délivré 13 passes décisives en 29 matches de .

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2021, James Rodriguez qui n'était pas l'un des chouchous de Zinedine Zidane avant son départ au Bayern Munich a rassuré sur ses relations avec le Français. ‘’Nous allons bien’’,a indiqué l'international colombien avant de confesser qu’il est ‘’heureux’’ que l’entraîneur français l’ait réintégré au groupe. À James Rodriguez de faire ses preuves désormais et d'évoluer à son meilleur niveau du côté du Real Madrid.