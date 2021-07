James Rodriguez exclut un retour au Real

Le milieu de terrain colombien James Rodriguez a affirmé qu'il n'était pas question pour lui de retrouver son ancien club du Real.

James Rodriguez a exclu complètement l'idée d'un énième retour au Real Madrid.

Le milieu de terrain a passé six ans chez les géants espagnols, avec au milieu un prêt de deux saisons au Bayern Munich. Il a quitté la capitale espagnole définitivement l'été dernier pour rejoindre Everton, mais des rumeurs d'un éventuel retour ont commencé à circuler lorsque l'entraîneur Carlo Ancelotti a quitté les Toffees pour rallier Santiago Bernabeu.

Des retrouvailles avec son mentor ont été évoquées, mais l'ancien monégasque a assuré qu'il n'était pas intéressé par un retour à Madrid. Lorsqu'un admirateur lui a demandé s'il reviendrait chez les Merengue, Rodriguez a déclaré sur Twitch: "Non, je ne pense pas. C'est un cycle fermé maintenant, et qui ne va pas se répéter."

James dans le doute par rapport à son avenir

L'avenir de Rodriguez est remis en question depuis que Rafael Benitez a remplacé Ancelotti à la tête de la formation anglaise. L'Espagnol a récemment laissé entendre que l'ancienne star monégasque pourrait être vendue et Rodriguez admet qu'il ne sait pas où il sera la saison prochaine. "Ils me demandent beaucoup où je vais jouer. Je ne sais pas, la vérité est que c'est une question assez compliquée. On verra ce qui se passera", a-t-il déclaré.

"Je ne veux pas dire oui et non, parce que je ne sais pas. Je m'entraîne bien et durement. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas où je vais jouer. Dans le football et dans la vie, on ne sait rien. Je m'entraîne dur, je me prépare bien, je m'entraîne pour moi-même et c'est tout. Vous devez penser au présent et le présent est là, je m'entraîne dur pour que tout arrive", a-t-il ajouté.

Le stratège colombien a évolué dans sa carrière en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en France et au Portugal. Parmi les championnats majeurs, il n'y a que l'Italie où il n'a pas pu faire ses classes. Et l'intéressé admet qu'une expérience en Serie A l'intrigue. "Je ne sais pas où je vais aller. Je dois être là où on voudra de moi, a-t-il confié. J'ai déjà joué dans chacun de ces championnats.Il reste l'Italie, mais je ne sais pas. Ce serait une bonne option, mais à l'avenir, je ne sais pas si cela arrivera. Je n'ai pas joué en Italie c'est vrai, et ça serait bien de compléter cette liste."