James Rodriguez était d'accord avec l'Atlético, mais le Real l'a bloqué

Le milieu de terrain était tombé d'accord pour rejoindre l'Atlético de Madrid en 2019, mais le Real Madrid ne l'a pas laissé rejoindre le club rival.

James Rodríguez a assuré que le Real Madrid avait refusé de le laisser rejoindre l'Atlético de Madrid durant l'été 2019, date à laquelle son prêt au Bayern Munich a pris fin. Jusqu'à aujourd'hui, le Colombien s'était contenté de souligner que la Maison Blanche l'avait empêché de s'en aller, sans dévoiler la destination éventuelle.

Si c'était un secret de polichinelle que cette équipe était l'Atéltico de Madrid, l'éternel rival du Real, James Rodríguez l'a confirmé ce jeudi lors d'une interview offerte sur le réseau de la télévision ESPN. "L'année dernière au Real Madrid, j'ai peu joué. Quand j'ai décidé de quitter le Bayern Munich, j'avais déjà eu quelque chose avec un autre club, c'était pratiquement fait, mais le Real Madrid ne voulait pas me laisser partir", a d'abord raconté l'actuel joueur d'Everton, où il a retrouvé le technicien Carlo Ancelotti l'été dernier.

"J'étais prêt mais le Real Madrid ne voulait pas me laisser partir"

Immédiatement, le journaliste lui a demandé quel était le club et James n'a pas hésité : "C'était l'Atlético de Madrid. C'était presque fait. J'ai parlé avec Simeone une fois et il m'a dit que j'étais un joueur super important, que je travaillais bien et que je pourrais jouer avec lui". Mais la décision finale était celle du président Florentino Pérez.

"Je lui ai dit que j'étais prêt mais le Real Madrid ne voulait pas me laisser partir. Peut-être parce que c'était l'Atlético, mais il faut demander à Florentino Pérez. Mais je savais qu'avec Zidane je n'allais pas jouer beaucoup. Maintenant que je suis à Everton, je veux montrer que je suis intact. Quand j'ai bien fait les choses, quand j'ai bien joué, j'ai été à un bon niveau", a raconté le milieu offensif, qui a retrouvé des couleurs de l'autre côté de la Manche, dans un championnat considéré comme le plus relevé du monde.

Toujours sujet à des blessures, James Rodriguez a disputé pas moins de 18 matches en Premier League cette saison, inscrivant notamment cinq buts et contribuant largement à la bonne saison des Toffees, ambitieux, qui préservent toutes leurs chances de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.