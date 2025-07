Jamal Musiala, la bonne nouvelle

La star du Bayern Munich, Jamal Musiala, a subi avec succès une opération chirurgicale au niveau du péroné gauche fracturé, a confirmé le club.

L'international allemand a subi une blessure horrible samedi lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs contre le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain a dû être évacué du terrain sur une civière après une collision douloureuse avec Gianluigi Donnarumma.





Le champion de Bundesliga a confirmé que le joueur de 22 ans avait subi une opération réussie et qu'il commencerait son programme de rééducation dès mardi. L'incident choquant s'est produit en première mi-temps du match de quart de finale contre le PSG, alors que Musiala sprintait vers la ligne de touche. Il s'est retrouvé pris en sandwich entre Willian Pacho et Donnarumma qui fonçait sur lui. Dans sa tentative de récupérer le ballon, le gardien italien s'est élancé vers l'avant, mais ce faisant, la jambe de Musiala s'est retrouvée coincée sous son corps.

Des images inquiétantes ont montré la cheville tordue de Musiala alors qu'il recevait des soins médicaux immédiats sur le terrain, avant d'être évacué sur une civière. L'équipe de Vincent Kompany a finalement perdu le match 2-0 et a été éliminée de la compétition. Le Bayern a désormais confirmé que Musiala serait absent pendant « plusieurs mois ».









Le communiqué officiel du club indique : « Jamal Musiala a subi une intervention chirurgicale réussie après son retour de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Lors du quart de finale entre le FC Bayern et le Paris Saint-Germain, l'attaquant de 22 ans s'est fracturé le péroné à la suite d'une fracture et d'une luxation de la cheville et a été remplacé à la mi-temps. Il commencera ses premières séances de rééducation demain, mardi, et ne sera pas disponible pour le champion allemand en titre pendant les prochains mois. »





Le grand club allemand se réunira à nouveau pour la pré-saison à la fin du mois de juillet et disputera son premier match amical contre Tottenham Hotspur lors de la Telekom Cup le 7 août.