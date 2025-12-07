"Jamais vu Messi faire ça", Guardiola choqué par Cherki

Cherki a délivré sa deuxième passe décisive du match, offrant ainsi à Phil Foden une occasion en or. Guardiola, qui a entraîné Messi pendant quatre ans à Barcelone, a affirmé que l'Argentin n'avait jamais réalisé un geste pareil.

Cherki a contribué à l'ouverture du score de City face à une équipe de Sunderland tenace, en remettant le ballon à Ruben Dias qui a inscrit un but puissant de loin. La tête de Josko Gvardiol a doublé l'avantage des Citizens, mais c'est Cherki qui a volé la vedette avec son centre astucieux pour Foden. Cherki est désormais en tête du classement des passeurs décisifs en Premier League, avec cinq passes décisives pour sa première saison après son transfert de Lyon l'été dernier pour 30 millions de livres sterling (40 millions de dollars).

Guardiola a fait l'éloge de son joueur et a évoqué le nom de Messi, tout en exhortant Cherki à suivre une leçon essentielle du huit fois Ballon d'Or.

Guardiola a déclaré en conférence de presse : « Rayan est un joueur exceptionnel. Il est si jeune, il a une personnalité hors du commun, il l'a prouvé contre Fulham dans les moments les plus difficiles. À 5-4, il avait le ballon et à chaque fois, il nous offrait une passe supplémentaire. Il n'a peur de rien et il a confiance en lui. Dans les 30 derniers mètres, il a fait preuve de quelque chose de spécial. Ce que j'admire le plus chez Rayan, ce ne sont pas ses qualités techniques.

« Je n'ai jamais vu Messi centrer comme il l'a fait. Messi est le meilleur joueur de tous les temps, mais je n'ai jamais vu ce genre de centres. Les centres, c'est bien, qu'ils soient du pied droit, gauche ou droit, peu importe la partie du pied. S'ils sont efficaces, c'est très bien, mais j'aime la simplicité car j'ai appris de Messi que je ne fais jamais d'erreurs sur les choses simples. »

« Il maîtrise parfaitement les gestes simples, puis il dribble quatre ou cinq joueurs. Je veux que les joueurs fassent bien les choses simples, et après, on a un talent exceptionnel et il peut faire tout ce qu'il veut. Mais s'il ne travaille pas maintenant, ça va poser problème. Il aura des difficultés. »