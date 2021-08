Jack Grealish à City, c'est officiel !

La star d'Aston Villa s'engage officiellement chez les Citizens, ce jeudi soir.

Comme escompté ces dernières heures, l'international anglais Jack Grealish s'engage officiellement à Manchester City.

Il s'agit d'un contrat de six ans pour le joueur formé à Aston Villa. Les médias britanniques évoquent un montant culminant à 120 millions d'euros pour le transfert du milieu offensif.

"Je suis incroyablement heureux d'avoir rejoint Manchester City, City est la meilleure équipe du pays avec un manager considéré comme le meilleur au monde - c'est un rêve devenu réalité de faire partie de ce club", a déclaré Grealish.

"Au cours des 10 dernières saisons, ils ont régulièrement remporté des trophées majeurs. Pep les a emmenés au niveau supérieur et le football que cette équipe joue est le plus excitant d'Europe."

"Jouer pour Pep et apprendre de lui va être spécial et c'est quelque chose que tout footballeur voudrait. Les installations sont incroyables, et honnêtement, j'ai hâte de commencer, de rencontrer tout le monde et de jouer", a ainsi confié le joueur sur le site de son nouveau club, lui qui portera le numéro 10 dans les Eastlands.

Avec l'attaquant de Tottenham Harry Kane, Grealish a été identifié comme une cible de choix pour Pep Guardiola alors qu'il vise à défendre le titre de Premier League acquis par City la saison dernière et à faire mieux en Ligue des champions, après avoir perdu la finale de la dernière campagne contre Chelsea.

On peut désormais dire que City est plus armé que jamais pour atteindre ces objectifs...