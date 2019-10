Jaap Stam quitte le Feyenoord

L’ancien international néerlandais Jaap Stam n’est plus entraineur du Feyenoord Rotterdam.

Jaap Stam n’aura pas résisté à la lourde défaite du Rotterdam dans le Klassieker conte l’ samedi soir (0-4). Au surlendemain de cette déroute, le jeune technicien hollandais a décidé de jeter l’éponge.

Il s’agit bien d’une démission et non d’un limogeage. Il a fait ce choix de son propre gré, même si on peut imaginer que la pression s’est accentuée sur ses épaules suite à ce revers.

L'article continue ci-dessous

Après 11 journées de championnat, le Feyenoord pointe à la 12e place du classement avec seulement trois succès enregistrés. Bien loin des aspirations du club.

Stam (47 ans) connait un début de carrière comme entraineur très compliqué. Il a échoué de faire monter Reading en , avant de réaliser une saison cahin-caha du côté de Zwolle.