Ivan Rakitic : "Je suis prêt à prendre le risque d'être infecté"

Alors que le football en Espagne reste à l'arrêt, le Croate a indiqué qu'il était prêt à rejouer au football, quitte à être touché par le Covid-19.

Ivan Rakitic a déclaré qu'il prendrait volontiers le risque d'attraper un coronavirus si cela lui permettait de retrouver les terrains de football. Le milieu de terrain de Barcelone a déclaré qu'il était du devoir du football envers la société de "donner un sentiment d'unité dont nous avons tant besoin".

La est suspendue depuis le mois de mars. Barcelone est en tête du classement, deux points d'avance sur le , avec 11journées à jouer encore. On ne sait pas encore si la compétition 2019-20 reprendra, mais un retour à l'action en juin est espéré. Les championnats de et des ont été abandonnées et le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa, a mis en doute la possibilité de jouer au football dans le pays dans un avenir proche.

Rakitic a déclaré à Marca que les discussions sur l'incitation au retour étaient centrées sur les facteurs économiques, alors que l'accent devrait être mis sur la façon dont le football peut améliorer le moral du public. Il a déclaré au célèbre quotidien : "Je veux jouer. Il est évident que nous devons essayer de revenir avec les meilleures garanties sanitaires, mais nous devons également savoir qu'elles ne seront jamais à 100%. Mais ce même risque sera encouru par tous les travailleurs à leur retour au travail. Les employés des supermarchés changent également dans les vestiaires et ont la même possibilité de le contracter que nous, voire plus. Ils prennent ce risque et je veux le prendre aussi. Je pense que nous avons cette responsabilité et je suis sûr que si nous demandions aux fans ce qu'ils aimeraient, ils voudraient qu'il y ait du football."

Le Croate a été invité à confirmer l'affirmation selon laquelle il risquerait sa propre santé. Il a ajouté: "Sans aucun doute et je le dis en sachant que le risque sera très faible, mais aussi en raison de la solidarité avec ceux qui jouent pour nous depuis la première minute et qu'ils continueront ainsi pendant plusieurs jours. . ". Rakitic a enfin déclaré qu'il espérait que les footballeurs, comme tout le monde, seraient "un peu plus humains" après avoir connu la pandémie de coronavirus.