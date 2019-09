Paderborn 2-3 Bayern - Munich enchaîne et passe devant Leipzig

Le Bayern Munich a profité de son succès face à Paderborn (2-3) et de la défaite de Leipzig pour s'installer en tête de la Bundesliga, ce samedi.

L'anomalie a été corrigée, ce samedi. Devancé au classement par Leipzig depuis le début de saison, le s'est enfin emparé de la première place du classement à l'occasion de cette 6ème journée de , en s'imposant sur la pelouse de Paderborn, lanterne rouge du championnat. En effet, la victoire des hommes de Niko Kovac ayant été couplée à la défaite de Leipzig face à (1-3) dans le même temps, ce sont bien les Bavarois qui virent en tête.

Le Bayern n'aggrave pas le score, et s'expose à un retour

Néanmoins, le Bayern Munich s'est fait un peu peur sur la pelouse du petit poucet de la . Après avoir mené 0-2 grâce à des réalisations inscrites par Gnabry (15e) et Coutinho (55e), les Bavarois ont manqué l'occasion d'aggraver le score et se sont donc exposés à des locaux réalistes.

Pourtant dominé, Paderborn parvenait à réduire le score contre le cours du jeu grâce à Pröger à la 68ème minute de jeu, parvenant ainsi à faire douter le Champion d' grâce au soutien de ses supporters. Après s'être indirectement contenté d'un certain confort dans le jeu en pensant gagner tranquillement ce samedi, le Bayern allait devoir faire face à une suprenante équipe de Paderborn, qui jouait crânement sa chance.



Mais cela, c'était sans compter sur l'inévitable Robert Lewandowski, qui triplait la mise à la 79ème minute de jeu. Déjà auteur de son 10ème but de la saison en Bundesliga, le Polonais avait encore frappé, et permettait une fois de plus aux hommes de Niko Kovac de prendre les trois points, et ce malgré la nouvelle réduction du score du promu à la 85ème minute. Manuel Neuer n'avait rien pu faire, mais la réaction avait été trop tardive.