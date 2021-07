Italie-Angleterre - Gareth Southgate : "Foden est incertain pour la finale"

Gareth Southgate ne sait pas encore si Phil Foden pourra jouer la finale de l'Euro contre l'Italie.

A la veille de la finale de l'Euro, Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, s'est présenté devant les média pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Sur la lettre écrite par la Reine Elizbeth II aux Three Lions : « C'est fantastique de recevoir une lettre de la Reine et du Premier ministre. C'est une reconnaissance pour toute l'équipe. Nous avons reçu énormément d'encouragements en quittant notre centre d'entraînement et ça permet de prendre conscience de ce qui se passe dans le pays car nous étions dans notre bulle. Demain ce sera la finale et nous voulons la gagner. On représente tout un pays et nous voulons gagner l'Euro pour l'ensemble de la population. »

L'article continue ci-dessous

Sur la blessure au pied de Foden : « Il est incertain pour la finale. L'équipe médicale fera un dernier point avant la finale. Ce n'est pas quelque chose de grave mais je dois être fixé sur sa condition pour savoir s'il sera apte à jouer. »

Sur la chanson « It's Coming Home », qui est critiquée car elle symbolise l'arrogance des Anglais : « Pendant des années je n'ai pas écouté cette chanson car c'était trop douloureux pour moi (Southgate avait raté son tir au but en demi-finale de l'Euro 96, n.d.l.r.). C'est un exemple typique de l'humour anglais. Notre humour est unique en son genre mais il n'est en aucun cas arrogant. Les paroles se moquent de nous-mêmes et de nos échecs. Elle revient à chaque phase finale de l'Angleterre. Nous avons d'autres chansons pour mettre l'ambiance. Je me souviens quand le nouveau Wembley a été inauguré. Au début, les supporters lançaient des avons en papier sur la pelouse car ils s'ennuyaient à cause du jeu pratiqué par l'Angleterre. Mais maintenant c'est différent, l'atmosphère est incroyable et c'est très important pour mes joueurs, car c'est une source de motivation. »