Angleterre - Inquiétude pour Phil Foden avant la finale contre l'Italie

Absent de l'entraînement à la veille de la finale de l'Euro 2020 face à l'Italie, Phil Foden pourrait être contraint de déclarer forfait.

Phil Foden a été contraint de renoncer à l'entraînement de l'Angleterre, avant la confrontation face à l'Italie, en finale de l'Euro 2020. Le milieu de terrain de Manchester City a reçu un "léger coup" et n'a pas été mis à l'épreuve samedi avec le reste de l'équipe de Gareth Southgate. Il fait maintenant face à une course contre la montre.

Sera-t-il prêt pour cet affrontement crucial contre les Azzurri au stade de Wembley dimanche soir ? Le temps est compté... Les 25 joueurs restants de l'équipe de Southgate ont quant à eux participé à une dernière séance d'entraînement au St George's Park. Foden est considéré comme ayant été laissé de côté par précaution, mais il reste à voir quel rôle, le cas échéant, il est capable de jouer dimanche, qui plus est dans un match aussi important, où être à 100% ne sera vraisemblablement pas suffisant.

Si pas de Foden, qui pour prendre ses responsabilités ?

Le joueur de 21 ans très bien ndébuté le Championnat d'Europe cet été dans le onze de départ de Southgate. Il a été inclus dès le départ dans les matchs de la phase de groupes contre la Croatie et l'Écosse, durant lesquels quatre points ont été récoltés par les Three Lions. Foden a ensuite glissé dans l'ordre hiérarchique et n'a eu droit qu'à 25 minutes de jeu lors des quatre derniers matchs de l'Angleterre. Il est notamment sorti du banc lors des prolongations contre le Danemark, alors que l'équipe de Gareth Southgate a signé un succès décisif (2-1) pour enfin accédér à sa première finale majeure depuis 1966, date du seul succès majeur de son histoire.

Des options alternatives à Phil Foden sont actuellement privilégiées, comme Jack Grealish, fortement pressenti pour avoir plus de minutes de temps de jeu. Bukayo Saka a également été inclus dès le départ dans ce match, la star d'Arsenal obtenant à nouveau le feu vert pour les matches de l'Allemagne et du Danemark.

Jadon Sancho, qui vient de finaliser un transfert à Manchester United, a eu l'occasion d'impressionner en quart de finale contre l'Ukraine et pourrait revenir contre l'Italie. Marcus Rashford est un autre élément qui cherche à se frayer un chemin dans les pensées de Southgate après avoir été limité à un rôle partiel jusqu'à présent.