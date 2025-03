Italie - Allemagne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Italie et l’Allemagne s’affrontent à San Siro pour une place en demie de la Ligue des Nations. Un duel entre géants européens à ne pas manquer !

L’Italie et l’Allemagne s’apprêtent à croiser le fer dans un quart de finale de la Ligue des Nations au parfum de revanche. Ce jeudi soir, le San Siro sera le théâtre de la première manche entre deux géants du football européen, avec une qualification pour le Final Four en ligne de mire.

L’Italie en quête d’un renouveau

Championne d’Europe en 2021 mais absente des deux dernières Coupes du Monde, la Nazionale espère bien retrouver de sa superbe sous les ordres de Luciano Spalletti. Depuis son arrivée, l’Italie affiche un visage plus offensif et plus ambitieux, en témoignent ses quatre victoires en cinq matchs lors de la phase de groupes.

Seule ombre au tableau, la défaite à domicile contre la France (1-2), qui a contraint les Azzurri à se contenter de la deuxième place derrière les Bleus. Pourtant, l’Italie avait frappé fort en allant s’imposer 3-1 à Paris, prouvant qu’elle était capable de rivaliser avec les meilleures nations européennes.

Ce quart de finale est une occasion en or pour Spalletti et ses hommes de prouver que leur progression est bien réelle. D’autant plus que l’enjeu dépasse la simple qualification : le vainqueur de cette confrontation accueillera le Final Four en juin prochain, une motivation supplémentaire pour la Nazionale.

Getty Images Sport

L’Allemagne a le vent en poupe

De son côté, l’Allemagne avance avec assurance. Invaincue en six rencontres depuis son élimination face à l’Espagne lors de l’Euro 2024, la Mannschaft a dominé son groupe avec quatre victoires et deux nuls, devançant notamment les Pays-Bas.

Julian Nagelsmann, en poste depuis 20 matchs, semble avoir trouvé la bonne formule. L’attaque allemande tourne à trois buts par match en moyenne, et le 7-0 infligé à la Bosnie-Herzégovine en phase de groupes en dit long sur la force de frappe de cette équipe.

L’objectif est clair pour les coéquipiers de Jamal Musiala : remporter ce trophée manquant à leur palmarès avant de se projeter sur la Coupe du Monde 2026.

Un lourd passé entre les deux nations

Si l’Italie garde en mémoire son succès à l’Euro 2012 ou son sacre en Coupe du Monde 2006 face aux Allemands, le dernier affrontement entre ces deux géants a laissé des traces. En 2022, la Nazionale avait subi une humiliation 5-2 en Allemagne, un revers qui résonne encore comme une gifle.

Trois ans plus tard, l’Italie veut laver cet affront devant son public, avant un déplacement périlleux à Dortmund pour le match retour dimanche. Une double confrontation qui promet de marquer cette édition de la Ligue des Nations.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris les chaînes TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Allemagne - Italie ?

La rencontre entre l'Italie et l'Allemagne, prévue ce jeudi 20 mars à partir de 20h45, n'est diffusée sur aucune chaine française. En revanche, il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. En Suisse, c'est RTS 2 qui retransmet la partie tandis qu'en Belgique c'est disponible sur DAZN. La chaine italienne RAI 1 et l'allemande ARD DAS diffusent au niveau local. Le groupe portugais Sports TV proposent aussi cet évènement (Sports TV 2). Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine émiratie BeIN Sports 8. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

UEFA Nations League A - Championship Playoff San Siro

Le match se jouera au Stadio Giuseppe Meazza le jeudi 20 mars, avec un coup d'envoi à 20h45, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe d'Italie

Avec Federico Dimarco indisponible en raison d'une blessure, Luciano Spalletti pourrait se tourner vers Destiny Udogie en tant que piston gauche, bien qu'une autre possibilité soit de déplacer Alessandro Bastoni sur le flanc et d'intégrer Alessandro Buongiorno comme partie d'une défense à trois. Au milieu de terrain, Nicolo Barella et Giacomo Raspadori poussent tous deux pour une place en soutien de Mateo Retegui, qui devrait mener l'attaque.

Infos de l'équipe d'Allemagne

Pour l'Allemagne, l'absence de Florian Wirtz (cheville/suspension) pourrait ouvrir la voie à Leroy Sane pour figurer sur le flanc droit, tandis que Julian Nagelsmann pourrait se tourner vers Deniz Undav comme présence créative derrière l'attaquant Tim Kleindienst avec Kai Havertz (ischio-jambiers) indisponible. Dans les buts, Oliver Baumann est en lice pour débuter à la place de Alexander Nubel en remplacement du blessé Marc-Andre ter Stegen. Au cœur de la défense, Nagelsmann doit choisir entre Nico Schlotterbeck et Jonathan Tah pour s'associer à Antonio Rudiger à l'arrière.

Benjamin Henrichs (tendon d'Achille), Felix Nmecha (genou) et Aleksandar Pavlovic (maladie) sont tous absents pour l'équipe visiteuse.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations