Islam Slimani n’ira pas à Aston Villa

L’attaquant de l’AS Monaco, Islam Slimani, ne rejoindra pas les rangs d’Aston Villa.

En mal de temps de jeu à l’AS depuis quelques semaines, Islam Slimani chercherait à rebondir ailleurs. L’international algérien était en contacts avec , mais cette piste s’est depuis refroidie. Sauf rebondissement, il ne rejoindra pas Birmingham.

Selon The Independent, le club promu en PL a jugé ce dossier « trop compliqué », et a fait le choix de se tourner vers d’autres joueurs dans le but de renforcer son attaque et remplacer le Brésilien Wesley. Ce dernier est out jusqu’à la fin de la saison.

Actuellement, Slimani est indisponible à cause d’une blessure. Avant de rejoindre l’infirmerie monégasque, l’ex-joueur du Sporting avait signé une rentrée décisive lors du choc contre le PSG au Parc (3-3). Est-il prêt à rester à Monaco jusqu'à la fin de la saison ? Rien n'est moins sûr.

Aston Villa doit absolument recruter devant, car un autre de ses éléments offensifs est en passe de changer d’air, en l’occurrence Jonathan Kodjia. L’Ivoirien est attendu au , du côté d’Al-Gharafa.