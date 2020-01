Islam Slimani aurait des envies d’ailleurs

Mécontent de son temps de jeu depuis quelques semaines, Islam Slimani songerait à un départ cet hiver.

Un petit tour et puis s’en va. Voilà à quoi pourrait se résumer l’aventure d’Islam Slimani dans le championnat français. Seulement quatre mois après son arrivée, l’attaquant international algérien envisagerait à quitter l’AS . La raison ? C’est son faible temps de jeu depuis plusieurs semaines.

Selon L’Equipe, l’ex-attaquant du Fenerbahçe vit très mal son statut de remplaçant alors qu’il a été auteur de 6 buts et 8 passes décisives durant la phase aller du championnat. Avant de partir, Leonardo Jardim l’a mis de côté, et le nouveau coach Roberto Moreno n’a pas jugé bon de le relancer. Slimani et le technicien espagnol se sont expliqués en privé, et rien n’a filtré pour le moment de ce que les deux hommes se sont dits.

le surveille de près

Champion d’Afrique avec l’ l’été dernier, Slimani estime qu’il manque de considération en Principauté, surtout au vu de sa contribution au redressement de l’équipe et de l’entente qu’il avait avec Wissam Ben Yedder, le meilleur réalisateur monégasque. Le joueur de 31 ans aurait même affiché son mal-être lors des séances d’entrainement, en trainant le pied et montrant un comportement dilettante.

Pour l’instant, la tendance pour Slimani est qu’il poursuit avec l’ASM jusqu’à la fin de la saison. Cependant, un départ est parfaitement envisageable, surtout qu’il n’est pas à court de sollicitations. Le club anglais d’Aston Villa pense notamment à lui pour remplacer son attaquant brésilien Wesley, blessé jusqu’à la fin de la saison. Le Fennec connait très bien la puisqu’il y a évolué avec et United par le passé.