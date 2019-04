Interview - Emre Can (Juventus) : "Dans la rue, j'étais Zidane"

EXCLU GOAL - Avant le quart de finale retour de Ligue des champions face à l'Ajax Amsterdam, le milieu de terrain turinois s'est confié.

Goal : Enfant, vous étiez plutôt espiègle et aventurier de ce que l'on sait...

Emre Can : Le week-end, nous étions dehors de 10 heures du matin à 19 heures ou 20 heures le soir. C’était le meilleur moment pour moi, même si ma mère était fâchée parce qu'elle a tellement de vêtements à laver (rires). Quand tu jouais dans les rues de ma génération, tu te prenais pour Zinédine Zidane ou Ronaldinho. J'étais plutôt Zidane, il était mon préféré joueur et mon idole. La façon dont il a touché le ballon était impressionnante.

Regrettez-vous votre choix de quitter le Bayern pour Leverkusen en 2013 ?

Je ne dirais pas que cela n’a pas fonctionné avec le Bayern. J’avais un contrat à l’époque et le club voulait me garder. Mais je ne voyais pas vraiment la possibilité de jouer souvent. Pour un jeune joueur, c’est important d’être sur le terrain aussi souvent que possible. Leverkusen m’a donné cette possibilité. En rétrospective, ce transfert a été la meilleure décision pour moi.

Et votre arrivée à l'année suivante ?

Beaucoup de gens en ont dit : 'Qu'est-ce qu'il fait ?' Mais j’étais sûr de pouvoir y arriver. Et finalement, j’ai réussi. Peu importe où j’ai été, j’ai toujours réussi et c’est maintenant ma motivation pour la et l’équipe nationale allemande.

"Je peux très bien imaginer vivre et jouer à Istanbul un jour. C'est une ville merveilleuse."

Pour la suite, envisagez-vous un jour d'évoluer en , pays dont vous êtes originaire ?

Pourquoi pas ? Un jour, quand je serai un peu plus vieux, la Turquie sera sûrement une possibilité. Je peux très bien imaginer vivre et jouer à Istanbul un jour. C'est une ville merveilleuse.

Et l'Eintracht en Allemagne ? Vous êtes né à Francfort, cela pourrait être un retour aux sources...

Ne jamais dire jamais. Francfort est ma ville et reste ma ville. Mes parents et mes amis y vivent et je leur rends visite régulièrement lorsque j’ai quelques jours de congé. Et je suis également ce que fait l'Eintracht. J'ai du respect pour ce qu'ils réalisent cette saison.

Estimez-vous être une personne très chanceuse dans la vie, notamment par rapport à votre salaire ?

En comparaison avec d’autres emplois, oui. D’autres personnes travaillent 12 heures par jour sans toucher 1% de notre salaire. Beaucoup d'argent provient de la télévision et des contrats de sponsoring, qui sont finalement distribués aux joueurs. Il est important de gérer cet argent de façon responsable. Cela rapporte à la société. Gagner beaucoup d’argent a aussi l’avantage de pouvoir soutenir des projets importants. Nous pouvons tous apprendre de Bill Gates. La façon dont il gère son argent et combien il donne est une source d'inspiration.