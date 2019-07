International Champions Cup - Avec un Ronaldo décisif, la Juventus domine l'Inter aux tirs au buts (1-1, 4-3 t.a.b.)

La Vieille Dame a attendu la séance des tirs au but pour venir à bout de l'Inter. Cristiano Ronaldo a notamment marqué sur coup franc.

À Nankin, en , la et l' se retrouvaient avant la reprise de la dans un mois pour une rencontre d'International Champions Cup. Avec Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt ou encore Adrien Rabiot titulaires d'entrée, la Vieille Dame présentait un visage ambitieux au coup d'envoi.

Un beau visage de l'Inter en première période

Néanmoins le défenseur central néerlandais cité ci-dessus va être impliqué dans l'ouverture du score des Nerazzurri avec un but contre-son-camp. À la retombée d'un corner de Sensi, le désormais ancien joueur de l' dévie le ballon au fond de ses propres filets. Appliqué et concentré l'Inter d'Antonio Conte montre un visage séduisant lors de ce premier acte avec quelques séquences de possession intéressantes mais aussi des projections rapides vers l'avant.

Inter building out from defence to attack, bypassing the high press. pic.twitter.com/CzfRLfywxR — InterYaLautaro (@InterYaLautaro) July 24, 2019

Au retour des vestiaires, la Vieille Dame se montre plus entreprenante avec notamment les entrées en lice de Gonzalo Higuain et Emre Can. L'égalisation intervient à la 68e sur un coup franc dévié de Cristiano Ronaldo, dont la trajectoire a trompé Daniele Padelli. Quelques minutes après, le gardien italien a été l'auteur d'un retour in extremis sur le quintuple Ballon d'Or, qui pouvait doubler la mise.

La décision finale est donc intervenue aux tirs au but. Les Bianconeri ont raté deux de leurs tentatives (Rabiot et Bernardeschi) mais a su faire le travail après le troisième loupé de l'Inter, signé Borja Valero. Deuxième tireur de son équipe, Cristiano Ronaldo a converti sa tentative.

Compo de départ Juventus : Szczesny - Cancelo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio - Rabiot, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo,

Compo de départ Inter Milan : Handanovic - D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar - Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert - Esposito, Perisic