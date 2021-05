Inter - Un adjoint d'Antonio Conte impressionné par le physique de Romelu Lukaku

Antonio Pintus a travaillé avec l'attaquant belge à San Siro et pense qu'il est devenu presque impossible à contenir pour les défenses adverses.

Romelu Lukaku est physiquement largement au-dessus des autres, et il le sait ! L'international belge peut se vantr d'avoir la carrure d'un "joueur de football américain", déclare l'entraîneur de l'Inter, Antonio Pintus, l'attaquant belge étant devenu "un athlète à part entière", ainsi qu'un buteur redoutable, parmi les meilleurs du continent.

Antonio Pintus estime que l'ancienne star d'Everton et de Manchester United est devenue pratiquement imparable depuis son arrivée dans le football italien, avec des qualités physiques évidentes complétant un ensemble de compétences. Un parfait cocktail qui lui a permis de marquer 61 buts en 92 apparitions.

"Il a également beaucoup amélioré sa résistance à l’effort"

"Romelu a son physique comme une caractéristique particulière. Il pèse plus de 100 kilos de muscles. Il a une puissance vraiment impressionnante. Il est comparable à un footballeur américain. Quand il commence, il est difficile de l’arrêter. Il a également beaucoup amélioré sa résistance à l’effort", a expliqué l'un des adjoints d'Antonio Conte.

"Maintenant, il devient un athlète complet. Tous les autres gars de l’équipe se sont également beaucoup améliorés en termes de résistance", a-t-il ajouté. Antonio Conte tire le meilleur parti de lui dans le dernier tiers, tandis qu'une équipe talentueuse dans les coulisses le maintient au meilleur de sa forme physique.

De son côté, Romelu Lukaku a déclaré : "J'ai toujours été un joueur explosif avec des muscles, mais l'Italie m'a amené à un autre niveau. Je ne me suis jamais senti aussi fort. J'ai atteint un autre niveau, physiquement et mentalement. Je consomme beaucoup de glucides après les matchs. La plupart du temps, je mange deux paquets de gnocchi, cela dépend de ce que le chef a préparé. Ils sont mis en circulation rapidement et ils m'aident beaucoup". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la recette est gagnante.