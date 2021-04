Inter, Scifo : "Lukaku est au niveau de Haaland, Lewandowski et Benzema"

La légende de la Belgique estime que son compatriote a consolidé une position parmi les meilleurs attaquants de l'ère moderne.

L'attaquant de l'Inter Milan, Romelu Lukaku est "au niveau d'Erling Haaland, Robert Lewandowski et Karim Benzema", explique la légende belge, Enzo Scifo, qui a noté que l'attaquant prolifique de 27 ans a fait taire ses détracteurs avec style. Des doutes ont été soulevés concernant l'international belge lorsqu'il a été poussé vers la sortie par Manchester United en 2019 et a relevé un nouveau défi à San Siro avec un des poids lourds de la Serie A qu'il mène actuellement vers le titre.

Une première campagne de 34 buts s'est avérée être un argument sérieux à l'encontre de tous les sceptiques, tandis que 27 autres buts cette saison permettent à l'Inter Milan d'Antonio Conte d'obtenir une solide place de leader avec onze points d'avance sur son premier poursuivant, et a permis à l'international belge d'être considéré parmi les meilleurs à son poste aux côtés des attaquants du Borussia Dortmund, du Bayern Munich et du Real Madrid.

L'ancienne star belge Scifo, qui a également joué à l'Inter Milan, a déclaré à la Gazzetta dello Sport : "Penser qu'à l'époque (2019) il avait été fortement critiqué ici. Il était accusé de manquer de technique et de gaspiller des occasions face au but, mais j'ai toujours su qu'il était une star en raison de sa puissance et de la façon dont il utilise son pied gauche. Il a dû venir en Italie pour s'améliorer et heureusement pour lui c'est arrivé, dans une équipe solide et avec un entraîneur exigeant".

"Si la Belgique gagne quelque chose, elle le doit à Lukaku"

"Trouvez-moi un autre joueur aussi décisif que lui. Je savais qu'il marquerait 30 buts par saison. Conte était le bon homme au bon moment pour sa maturité. Il l'a vu, le voulait et a immédiatement dit : "C'est mon homme". Il n'aurait pas pu trouver un meilleur entraîneur et vice versa. Pour moi, il est au niveau de Haaland, Lewandowski et Benzema. Si la Belgique gagne quelque chose, elle le lui doit. Sa force est de toujours savoir comment réagir aux moments difficiles, toujours à la recherche du prochain objectif. Maintenant, il est au top de sa forme", a ajouté la légende belge.

Romelu Lukaku a connu un succès considérable dans le football anglais, avec un passage précoce à Chelsea derrière lui alors qu'il prospérait avec West Brom et Everton. Un transfert important à Old Trafford ne s'est pas déroulé comme prévu, mais il a tout de même marqué 42 buts en 96 apparitions. S'éloigner des critiques qu'il a connu à Manchester United a permis à l'international belge d'atteindre de nouveaux sommets, le redoutable n°9 étant désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde.

Il a dit à Matteo Pincella avoir amélioré son jeu en Italie : "J'ai toujours été un joueur explosif et musclé, mais l'Italie m'a amené à un autre niveau. Je ne me suis jamais senti aussi fort. J'ai atteint un autre niveau, physiquement et mentalement". Romelu Lukaku a aidé à mettre l'Inter Milan à portée de main du titre de champion en Serie A, avec 11 points d'avance en tête du classement avec seulement cinq matchs à disputer.