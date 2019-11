Inter, quand Conte donne des conseils sexuels à ses joueurs...

Antonio Conte s'est confié dans les colonnes de l'Equipe ce jeudi, évoquant notamment la position sexuelle qu'il recommande à ses hommes.

Entraîneur de l' auteur d'un bon début de saison sur le banc du club italien, Antonio s'est confié à L'Equipe ce jeudi dans un entretien où il n'a éludé aucune question, même les plus tabous.

Barça - Suarez s'exprime sur l'intégration de Griezmann

"J'ai été joueur moi aussi... En période de compétition, le rapport ne doit pas durer longtemps, il faut faire le moins d'efforts possible, en étant donc placé sous sa partenaire... Et puis le faire de préférence avec sa femme, car ainsi, vous n'êtes pas obligé d'effectuer une prestation exceptionnelle !", recommande ainsi l'ancien joueur de la Juve, qui a été sondé sur son allégeance lui, ancien bianconero, qui entraine désormais les Nerazzuri.

"Je pense être une personne honnête et loyale sur tous les points, je crois au travail, à l'effort, au sacrifice. Je ne me dénature pas, je ne suis pas un lèche-cul, je n'amadoue pas en jouant du violon ! J'essaye de me faire apprécier pour tout cela, mais si on préfère attiser le feu plutôt que de faire de moi un exemple positif... Je suis arrivé là où je suis grâce à mon propre cul et je ne dois remercier personne à part mes parents. Je suis un esprit libre.", a-t-il ainsi confié.