Inter Milan, Wanda Nara : "La saga Icardi ? C'est la faute de la presse"

L'attaquant de l'Inter Milan est sous contrat jusqu'en juin 2020 mais les médias sont accusés de ne pas avoir aidé dans les négociations.

L'ambiance n'est pas au beau fixe entre l'Inter Milan et Mauro Icardi. Rien ne va plus entre le club italien et l'attaquant argentin. Sous contrat jusqu'en juin 2020, Mauro Icardi et l'Inter Milan discutaient d'une prolongation de contrat depuis quelque temps, mais tout s'est interrompu brutalement. L'Argentin a perdu son brassard de capitaine, a refusé de faire le déplacement en Ligue Europa pour affronter le Rapid Vienne et depuis il est écarté de l'équipe première.

Le Real Madrid et Chelsea ont tous deux été étroitement liés à Mauro Icardi, qui a marqué 15 buts en 28 matches pour l'Inter Milan cette saison. L'Argentin a manqué les quatre dernières rencontres de son club et la situation n'a pour le moment pas évolué. Un retour sur le terrain n'est pour l'instant pas au goût du jour. Pour Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi, cette situation est en grande partie à cause de la presse qui a créé l'incertitude autour de l'avenir de l'Argentin.

"Pas de crise avec Mauro"

"La vérité est que Mauro Icardi a encore deux ans de contrat avec l’Inter Milan et que nous sommes très heureux ici. On parle beaucoup de savoir si on va bouger ou pas, mais peut-être que les médias sont ceux qui pressent le plus ... J’ai toujours dit qu’il était facile d’être représentant de Mauro Icardicar c’est un joueur très important en Europe. Tout ce qui tourne autour de vous fait parler", a indiqué Wanda Nara à Gente.

Un problème au genou aurait été la raison pour laquelle Icardi a manqué la succession de matches, mais des analyses n'ont révélé aucune blessure. Néanmoins, sa mise à l'écart devrait se poursuivre lorsque l'Inter se rendra à Cagliari en Serie A vendredi. Les dirigeants de l'inter auraient demandé à Mauro Icardi de faire des excuses puisqu'ils seraient mécontents de certaines déclarations de sa femme. Une pierre a été lancé sur une voiture conduite par Nara et contenant ses deux enfants, soulignant les tensions autour de la situation actuelle.

Mais cette dernière n'est pas perturbée : "Il n'y a pas de crise avec Mauro, il n'y en a pas eu non plus. Les histoires qui nous sont parvenues sont fantastiques et ont très peu à voir avec la vie réelle. Nous sommes très heureux ensemble. C’est très difficile d’être une femme dans ce monde machiste, mais j’ai des gens qui me respectent. Certaines personnes ont inventé des choses pour me déstabiliser. Ils sont très loin. Mauro Icardi me donne du courage. Il n’est pas du type machiste et il est le premier à croire en moi. Je ne parlerais jamais mal d’un membre de ma famille", a conclu la femme et agent de l'Argentin.