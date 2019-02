Serie A - Les supporters de l'Inter ne veulent plus de Mauro Icardi

Déjà écarte du groupe de l'Inter Milan et démis de son statut de capitaine, Mauro Icardi a été visé par un tract des supporters du club, dimanche.

Après l'apesanteur d'un amour partagé entre Mauro Icardi et les fervents supporters de l'Inter Milan, l'heure est désormais à la douloureuse phase de l'atterissage. Depuis sa non convocation dans le groupe transalpin en marge de la rencontre de Ligue Europa face au Rapid Vienne jeudi dernier, le natif de Rosario n'est plus vraiment en odeur de sainteté à Milan, lui qui a d'ores et déjà été démis de ses fonctions de capitaine de l'équipe.

De nouveau écarté par son entraîneur ce dimanche pour la réception de la Sampdoria (2-1) en championnat, l'Argentin était présent en tribunes aux côtés de sa femme et agent, Wanda Nara. Signe du mécontentement des supporters, il a ainsi été pris à partie par le public de San Siro. Pire, un tract à son sujet a été distribué dans les travées de la Curva Nord, la tribune où se placent les plus fervents supporters. Et force est de constater que le message est assez clair.

"Dehors les mercenaires de l'Inter !"

"L'Inter et son peuple ne méritent pas certains comportements. Ils ne méritent pas que des joueurs à l'engagement douteux remuent ciel et terre tous les six mois pour ne pas respecter leurs contrats. Les supporters de l'Inter ne peuvent pas accepter qu'un joueur décide que ce magnifique maillot ne lui suffise plus. Il ne faut plus admettre qu'après une défaite indigne, ces personnages utilisent les réseaux sociaux pour nous faire la morale et remettre en question notre loyauté", peut-on lire sur le tract en question, condamnant de manière significative les agissements du buteur.

"Maintenant, il ne s'agit pas de victoires ou de défaites. C'est une question de respect. Une simple question de respect. Pour l’Inter, son histoire et ses fans. (…) Dehors les mercenaires de l'Inter !", est-il écrit ensuite. S'il avait inscrit neuf buts en vingt rencontres de Serie A cette saison, il semblerait donc que Mauro Icardi ne soit plus le bienvenue au sein du club qui l'a pourtant révélé aux yeux du monde et un départ cet été semble désormais inéluctable.