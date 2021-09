Inter Milan - Real Madrid - Simone Inzaghi promet une équipe "le couteau entre les dents

Mercredi soir, l'Inter accueillera le Real Madrid au Stadio Giuseppe Meazza pour son entrée en lice dans la phase de groupes de la Ligue des champions

Avant le match, Simone Inzaghi a souligné que les Nerazzurri feront tout ce qu'il faut pour donner de la joie à leurs supporters.

Le boss de l'Inter a également indiqué que son équipe est consciente des forces du Real Madrid et a prévenu ses adversaires que prendre les trois points ne sera pas une tâche facile.

"Nous savons que les dernières minutes [des matchs] sont toujours importantes et contre le Real Madrid, nous devrons être vigilants", a déclaré Inzaghi lors de la conférence de presse d'avant-match de mardi.

"Ils ont de grands dribbleurs et nous devons savoir comment les gérer le plus longtemps possible. Nous allons jouer avec un couteau entre les dents et nous espérons passer l'une de nos meilleures soirées devant nos fans.

"Nous avons récupéré du match de la Sampdoria et nous pensons à nous préparer au mieux pour un match difficile contre le Real Madrid".

Un Vinicius Junior en forme a marqué quatre buts en quatre matchs de LaLiga Santander depuis le début de la saison, mais Inzaghi a souligné que l'Inter ne peut pas se concentrer uniquement sur l'un des attaquants du Real Madrid.

"Vinicius est en grande forme, mais si nous ne regardons que lui, nous allons oublier [Karim] Benzema, [Eden] Hazard ou Rodrygo Goes", a ajouté Inzaghi. "Mais sans aucun doute, nous ferons particulièrement attention à Vinicius".