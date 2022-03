Inter Milan : Inzaghi regrette le carton rouge de Sanchez

L'Inter est sorti indemne d'Anfield mais a dû dire adieu à la Ligue des champions : la victoire 1-0 grâce à un but signé Lautaro Martinez n'a pas suffi à effacer la défaite 0-2 des Nerazzurri à San Siro lors du match aller. Ce résultat ouvre les portes des quarts à Liverpool.

"Nous avons joué à armes égales"

À la fin du match, Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter Milan, a analysé la performance des Italiens sur le sol anglais aux micros de Mediaset. "Il y a un grand regret. Nous voulions ces huitièmes de finale, nous avons joué contre l'une des équipes les plus fortes d'Europe et nous avons joué à armes égales. Nous avons payé pour le dernier quart d'heure à San Siro", a ainsi analysé le technicien, qui regrette d'avoir terminé la rencontre à 11 contre 10.

"Au match aller, pendant 75 minutes, l'équipe méritait plus, puis nous avons marqué et le match a changé. Le deuxième but nous a coupé l'herbe sous le pied. Nous partons avec beaucoup de regrets mais renforcés par cette double confrontation : le carton rouge de Sanchez était malheureux. J'avais besoin de lui sur le terrain et je ne l'aurais jamais changé à ce moment-là. J'ai dû faire d'autres calculs : je n'ai pas essayé de préserver l'avance de 1-0 mais de garder le jeu ouvert. Je regrette seulement l'expulsion", a ajouté Simone Inzaghi.

Inquiétudes pour Brozovic et De Vrij

En plus de l'élimination, l'Inter Milan déplore deux blessures qui pourraient s'avérer handicapantes dans la course au titre en Serie A, celles de Brozovic et De Vrij. "Nous sortons de ce match avec quelques blessures et nous espérons que ce n'est pas grave". Une chose est sûre, le club transalpin n'a pas à rougir de sa double confrontation face aux Reds.