Inter Milan, Antonio Conte peste contre le calendrier

L’entraineur de l’Inter de Milan estime que le rival de la Juventus est favorisé dans le calendrier par la fédération italienne.

Tandis que l’ va disputer 7 matches en 21 jours prochainement, la de Turin, pour sa part, aura 23 jours pour épuiser le même nombre de rencontres. La différence n’est pas colossale entre les deux postulants au Scudetto. Et pourtant, Antonio Conte, l’entraineur nerazzurro, s’en est grandement plaint lors de sa dernière sortie médiatique.

« C'est une anomalie. Je ne vois aucun autre club avec un calendrier pareil, ça me semble donc très étrange », a indiqué Conte. Une sortie quelque peu surprenante puisque ce dernier avait coaché la Juve pendant trois ans au début des années 2010. Pas sûr que ses ex-décideurs et en particulier Andrea Agnelli apprécient.

Si Conte demande plus d’équité, c’est aussi parce qu’il sait que sa formation lombarde n’a pas la même profondeur du banc que la Vieille Dame. « Nous utilisons les mêmes joueurs. Lukaku et Lautaro Martinez, ils ont joué pratiquement tous les matchs cette saison et le risque est qu'ils se blessent parce qu'ils n'auront pas eu assez de repos. Si cela se produisait, ce serait un vrai gros problème », a-t-il prévenu.

Au classement de la et après dix journées de championnat, la Juve est leader et l’Inter est son poursuivant direct. Un point sépare au classement les deux équipes.