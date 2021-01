Inter Milan - Antonio Conte ferme la porte pour Christian Eriksen

L'entraîneur de l'Inter compte sur le milieu de terrain danois, auteur d'un but libérateur magistral, mardi soir, lors du derby face à l'AC Milan.

Le manager de l'Inter, Antonio Conte, a déclaré qu'il s'attend à ce que Christian Eriksen reste cet hiver, malgré les rumeurs insistantes qui entourent son avenir ces dernières semaines. Il faut dire que mardi soir, le Danois est sorti du banc pour marquer le but de la victoire (2-1) lors d'un derby bouillant remporté contre l' .

Inter Milan - AC Milan, Ca passe pour l'Inter dans un match fou

Le but de la star danoise est venu via un coup franc sensationnel inscrit à la 97e minute, aidant l'Inter à vaincre ses rivaux locaux qui étaient réduits à 10 hommes après le carton rouge reçu par l'attaquant Zlatan Ibrahimovic en deuxième période. Un but sublime, qui sauve son triste bilan à l'Inter depuis son arrivé en janvier 2020.

"Il fait partie du projet et je suis heureux qu’il ait marqué ce but"

Placé sur la liste des transferts, Christian Eriksen est notamment courtisé par le PSG, où Mauricio Pochettino, son ancien entraîneur à , ne serait pas contre le recruter. Même chose pour Leicester, vraisemblablement intéressé ces derniers jours. Mais Antonio Conte dit qu'il ne s'attend pas à un départ cet hiver.

"Depuis un mois, je dis la même chose : c'est l'équipe de l'Inter. Personne n'arrivera, personne ne partira. Je le répète et personne ne semble me croire. Nous travaillons avec Eriksen au niveau tactique pour trouver une alternative à [Marcelo] Brozovic, car nous n’avons pas quelqu'un comme ça dans l’équipe. Christian est un garçon très intelligent, il a de la qualité, il fait partie du projet et je suis heureux qu’il ait marqué ce but", a déclaré Antonio Conte à RAI Sport, avant de revenir sur ce coup-franc.

"Je voulais vraiment qu'il le prenne, car nous connaissons tous la qualité qu'il a sur les phases arrêtées. Il est très timide, alors j’espère que ce but pourra le secouer et le faire sortir de sa coquille. On l'aime tous, c'est un bon garçon, peut-être trop bon ! Il a besoin d'être plus déterminé" , a ensuite ajouté l'ancien coach de la .